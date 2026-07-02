Cosenza, al via la selezione degli espositori per “Il Giardino del Natale”. Caruso: «Sarà un luogo da vivere»

COSENZA – E’ online l’avviso pubblico per la selezione degli espositori che prenderanno parte a “Il Giardino del Natale”, il progetto che dal 21 novembre al 6 gennaio trasformerà la “Villa Nuova” in un villaggio natalizio urbano fatto di luce, sapori e tradizioni. Lo fa sapere il Comune della città dei Bruzi che spiega che l’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare vita a un’esperienza capace di unire qualità, identità e partecipazione, valorizzando le eccellenze del territorio e offrendo a cittadini e visitatori uno spazio vivo, accogliente e riconoscibile.

“Il Giardino del Natale” a Cosenza, a chi è rivolto l’avviso del Comune

L’avviso è rivolto ad artigiani, produttori, operatori del settore enogastronomico e creativi interessati a contribuire alla realizzazione di un’offerta selezionata e coerente con il tema natalizio, in grado di rappresentare al meglio la tradizione e l’innovazione della città.

Il villaggio natalizio si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale finalizzata a rafforzare l’attrattività di Cosenza nel periodo natalizio, sostenere il commercio locale e valorizzare gli spazi urbani attraverso iniziative di qualità.

Il messaggio del sindaco Caruso

“Con questo avviso – dichiara il sindaco Franz Caruso – non stiamo semplicemente selezionando degli espositori, ma stiamo chiamando a raccolta le energie migliori della città e del territorio provinciale. Vogliamo costruire insieme un Natale che sia all’altezza dell’identità e delle potenzialità di Cosenza. Il Giardino del Natale sarà un luogo da vivere, non solo da visitare, capace di generare economia, socialità e senso di comunità. Per questo abbiamo scelto di puntare sulla qualità, sulla valorizzazione delle produzioni locali e sulla partecipazione attiva degli operatori.”

Gli operatori interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune. L’amministrazione invita tutti i soggetti interessati a partecipare e a contribuire alla realizzazione di un progetto che punta a diventare un nuovo punto di riferimento per il Natale a Cosenza. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Cosenza.