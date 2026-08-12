Area Urbana
Cosenza, lavori urgenti all’acquedotto Timpafusa: rubinetti a secco in centro città
Temporanea interruzione dell’erogazione idropotabile in città. Il Comune fa sapere che la situazione tornerà alla normalità non appena saranno ultimati i lavori necessari per un intervento alla condotta in via Domenico Gaudio
COSENZA – La città resta nuovamente senza acqua a causa di interventi urgenti di riparazione su una condotta dell’acquedotto Timpafusa, danneggiata accidentalmente da lavori compiuti da un privato in che si stavano eseguendo in via Domenico Gaudio. Lo comunica il settore Manutenzione Reti del Comune di Cosenza.
Cosenza senz’acqua: disagi in corso
Disagi saranno avvertiti nel centro città a causa della temporanea interruzione dell’erogazione idropotabile. La situazione tornerà alla normalità non appena, ultimati i lavori, sarà ripristinata l’ordinaria erogazione. Il comune fa sapere che al termine dei lavori, potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l’erogazione non tornerà a regime.
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