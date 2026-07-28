Cosenza senz’acqua: interruzione della fornitura per lavori urgenti sull’Abatemarco

COSENZA – Dopo la breve tregua degli scorsi giorni, il caldo torna a farsi sentire e la città resta nuovamente senz’acqua. Nella mattina di oggi, 28 luglio 2026, infatti, si è resa necessaria un’interruzione dell’erogazione idropotabile per consentire l’esecuzione di lavori urgenti a causa di un’improvvisa e consistente rottura sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Abatemarco, riscontrata in contrada Boiano, nel comune di Malvito.

Disagi sul fronte dell’erogazione dell’acqua a Cosenza

Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical precisando che “l’interruzione dell’erogazione idropotabile si è resa necessaria per consentire l’esecuzione degli indifferibili lavori di riparazione della tubazione danneggiata e per il tempo strettamente necessario all’effettuazione degli stessi lavori. I centri serviti dalla linea di adduzione della sorgente Capodacqua – ha spiegato ancora Sorical – non hanno subito variazioni della portata loro erogata”.

Da Palazzo dei Bruzi spiegano che i lavori di riparazione sono già terminati e che potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l’ordinaria erogazione non tornerà a regime con il riempimento delle vasche.