Cosenza, città senz’acqua per una rottura sulla condotta dell’Abatemarco

COSENZA – Giornata nera oggi in città per la mancanza dell’acqua. Rubinetti a secco a causa di una improvvisa rottura di una condotta dell’acquedotto Abatemarco verificatasi in località Gadurso, nel Comune di Mottafollone. Lo fa sapere il Comune che spiega che si sta verificando un’interruzione dell’acqua potabile lungo tutto il territorio cittadino, disagio che proseguirà per tutta la giornata odierna. Un ulteriore disagio che si aggiunge all’interruzione idrica già programmata per oggi per alcuni lavori urgenti sul Merone.

Cosenza senz’acqua: la comunicazione di Sorical

Il Comune spiega di aver avuto comunicazione del disservizio solo questa mattina da parte di Sorical che ha informato Palazzo dei Bruzi sottolineando che l’interruzione dell’erogazione della fornitura idropotabile si rende necessaria per eseguire i lavori di riparazione che, presumibilmente, termineranno nella stessa giornata di oggi, con conseguente ripristino dell’ordinaria fornitura idropotabile non appena saranno ultimati. “Si avvisa la cittadinanza – precisa il Comune – che, dopo il termine dei lavori, potrebbero, però, avvertirsi ancora dei disagi, finché l’ordinaria erogazione non tornerà a regime”.

Le zone interessate dalla carenza idrica

Le zone della città di Cosenza interessate dall’interruzione sono le seguenti: Colle Mussano, San Vito e De Rada. Per la sola utenza del Merone, alimentata dalla vasca di accumulo del serbatoio regionale di Cozzo Muoio saranno direttamente i tecnici Sorical a comunicare telefonicamente l’anticipazione dell’orario di chiusura.

“Le utenze alimentate dalla sorgente Capodacqua – ha inoltre comunicato Sorical – non subiranno variazioni. Si prevede di ripristinare il funzionamento dello schema idraulico e le ordinarie forniture idropotabili nel più breve tempo possibile, salvo imprevisti”.