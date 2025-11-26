Area Urbana
Cosenza, sicurezza nell’area di Piazza Riforma: Comitato chiede più presenza sul territorio
Il Comitato di quartiere di Piazza Riforma chiede un incontro al questore per rafforzare la sicurezza nell’area sud della città
COSENZA – Il Comitato di quartiere di Piazza Riforma ha chiesto un incontro al questore di Cosenza, Cannizzaro, per affrontare il tema della sicurezza nell’intera zona sud della città. Una richiesta avanzata – spiegano i residenti – nel pieno rispetto del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, che operano nonostante una nota carenza di organico.
L’obiettivo è ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, una maggiore presenza delle volanti nelle strade del quartiere. Una presenza che, sottolinea il Comitato, rassicura cittadini e commercianti non solo in chiave repressiva, ma soprattutto in ottica preventiva.
“La sicurezza è una priorità – affermano i rappresentanti del quartiere – e confidiamo nella sensibilità del questore affinché si possano programmare presenze periodiche a supporto della comunità”.
