Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Cosenza, sicurezza nell’area di Piazza Riforma: Comitato chiede più presenza sul territorio

Area Urbana

Cosenza, sicurezza nell’area di Piazza Riforma: Comitato chiede più presenza sul territorio

Il Comitato di quartiere di Piazza Riforma chiede un incontro al questore per rafforzare la sicurezza nell’area sud della città

Pubblicato

1 ora fa

il

piazza riforma cosenza

COSENZA – Il Comitato di quartiere di Piazza Riforma ha chiesto un incontro al questore di Cosenza, Cannizzaro, per affrontare il tema della sicurezza nell’intera zona sud della città. Una richiesta avanzata – spiegano i residenti – nel pieno rispetto del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, che operano nonostante una nota carenza di organico.

L’obiettivo è ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, una maggiore presenza delle volanti nelle strade del quartiere. Una presenza che, sottolinea il Comitato, rassicura cittadini e commercianti non solo in chiave repressiva, ma soprattutto in ottica preventiva.

“La sicurezza è una priorità – affermano i rappresentanti del quartiere – e confidiamo nella sensibilità del questore affinché si possano programmare presenze periodiche a supporto della comunità”.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA