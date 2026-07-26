COSENZA – In vista della tornata elettorale che il prossimo anno vedrà i cittadini di Cosenza chiamati a rinnovare il Consiglio comunale, scegliendo il nuovo primo cittadino, si accende il dibattito politico anche nel centrodestra. A tracciare la rotta e a lanciare la proposta per un cantiere d’area ampio è la deputata della Lega, Simona Loizzo. La parlamentare cosentina ha analizzato lo stato di salute della città, rivolgendo un giudizio netto sull’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso, pur scindendo l’aspetto politico da quello dei rapporti personali.

Amministrazione Caruso: «esperienza fallimentare del centrosinistra»

«Io ho stima personale del sindaco di Cosenza e il mio giudizio è esclusivamente politico. Ritengo che la sua esperienza amministrativa sia stata un insuccesso che riguarda non solo lui, ma l’intero centrosinistra», sostiene senza mezzi termini la parlamentare del Carroccio. Secondo la deputata, la città dei Bruzi necessita di una forte scossa culturale e amministrativa per superare la fase attuale: «Serve uno scatto di orgoglio per dare alla città una visione che il centrosinistra ha dimostrato di non avere. Questo significa restituire a Cosenza orgoglio, prestigio, progetti e anche un pizzico di sana utopia».

La ricetta per Cosenza di Simona Loizzo: “un centrodestra “sociale” e civico”

Per costruire un’alternativa vincente in vista del voto amministrativo, la proposta guarda oltre i perimetri tradizionali della coalizione di centrodestra, con una spiccata attenzione alle politiche sociali e al coinvolgimento di diverse realtà territoriali a comunicare da inclusione e dialogo: «Il centrodestra deve andare oltre, parlando con i movimenti civici, culturali e perfino con quelle aree diffuse della sinistra che non condividono il percorso finora seguito dalla giunta». Per la Loizzo serve anche attenzione al sociale: «Dobbiamo recuperare una forte dimensione sociale: per questo continuo ad insistere sulla questione degli idonei e sulla legge da approvare al più presto».

«Le città non si rilanciano arroccandosi nelle mere contrapposizioni ideologiche, ma unendo le forze progettuali. Dobbiamo uscire dalle secche degli scontri personali per interpretare i bisogni inespressi dei cittadini, fondamentali per delineare il futuro di Cosenza» ha concluso la deputata.