COSENZA – La Lega in provincia di Cosenza serra i ranghi e completa la propria struttura organizzativa. L’on. Simona Loizzo ha ufficializzato i nomi che comporranno l’organismo direttivo provinciale, delineando una strategia chiara per il futuro del partito nell’area bruzia, in provincia e nell’intera Calabria. La nuova squadra punta sulla capillarità e sulla rappresentanza di genere

I nuovi vertici: equilibrio e competenze sul territorio

Tra le nuove nomine figurano come vice coordinatrici Emilia Ciodaro ed Enrica Richichi. Per quanto riguarda la gestione delle aree strategiche della città capoluogo e della sua provincia, la Lega ha definito due coordinamenti distinti. Pino Carotenuto nominato coordinatore per l’area urbana Sud di Cosenza mentre Giovanni Gagliardi sarà alla guida del coordinamento per l’area Nord. “Abbiamo una squadra forte, fatta di donne e uomini in gamba” ha dichiarato con soddisfazione Simona Loizzo. “Questi professionisti rappresentano il motore del centrodestra non solo in provincia di Cosenza, ma in tutta la Calabria“.

Obiettivi politici e la Legge sugli Idonei

Il completamento dell’organigramma non è un semplice atto formale, ma il preludio a una stagione politica intensa anche in vista delle prossime elezioni amministrative (su tutte Cosenza) e politiche del 2027. La Loizzo ha infatti ribadito l’impegno totale del partito su due fronti caldi:

La Lega punta anche in Calabria a confermarsi forza trainante della coalizione. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire unità e solidità al centrodestra per assicurare la vittoria nei comuni al voto. Sul piano legislativo, l’attenzione resta alta in Consiglio Regionale. “Siamo impegnati per far approvare la legge regionale sugli idonei” ha sottolineato l’onorevole, evidenziando come la Lega voglia farsi carico di istanze sociali concrete per migliorare il benessere della comunità calabrese.

Con la chiusura del cerchio sulle nomine provinciali, la Lega di Cosenza si presenta come un organismo strutturato e pronto alla sfida del governo del territorio anche in provincia di Cosenza. La nuova segreteria provinciale avrà il compito di tradurre le direttive nazionali in azioni locali, puntando su una presenza costante tra i cittadini e su una visione politica che pone il “fare” al centro del dibattito.