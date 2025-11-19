Segnala una notizia

Cosenza: simulazione della Polizia di Stato nel centro storico, per gestire un evento critico

Area Urbana

La simulazione è prevista per domani 20 novembre presso l’Auditorium “Guarasci”: personale e mezzi impegnati per eseguire un’esercitazione

Pubblicato

2 ore fa

il

simulazione polizia cosenza

COSENZA – La Polizia di Stato di Cosenza comunica che nella mattinata di domani, 20 novembre 2025, nelle adiacenze dell’Auditorium “Guarasci” in piazza XV Marzo, si svolgerà una simulazione di gestione di un evento critico.

All’esercitazione prenderanno parte diversi mezzi e una consistente aliquota di personale della Polizia di Stato, con l’obiettivo di testare procedure operative e coordinamento in scenari di emergenza.

L’avviso è rivolto ai cittadini e agli utenti dell’area per evitare allarmismi: la presenza di mezzi e agenti non è legata a eventi reali, ma esclusivamente all’esercitazione programmata.

