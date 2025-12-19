Cosenza, il sindaco incontra Natalina: solidarietà e impegno dopo l’appello per un lavoro

COSENZA – Un incontro carico di umanità e ricordi quello avvenuto a Cosenza tra Natalina, vedova del signor Maurizio Magnone, e il sindaco Franz Caruso, che l’ha accolta a Palazzo dei Bruzi dopo l’appello pubblico lanciato dalla donna nella speranza di trovare un lavoro, dopo la morte del marito – avvenuta nel bagno del pronto soccorso di Cosenza – che ha gettato la donna in uno sconforto inconsolabile.

Natalina, l’impegno del sindaco per cercarle un lavoro

Maurizio Magnone, scomparso recentemente, lavorava come salumiere, un mestiere svolto con dedizione e correttezza. Tra i suoi clienti abituali c’era anche lo stesso sindaco Caruso, che durante l’incontro ha ricordato con affetto il marito di Natalina, definendolo una brava persona, stimata e conosciuta nel quartiere. Un ricordo condiviso anche da un imprenditore presente, conoscente del sindaco, che ha confermato la stima nei confronti di Maurizio.

Durante il colloquio, il sindaco ha espresso parole di grande rispetto per Natalina, sottolineandone la dignità straordinaria e la compostezza dimostrata nonostante il dolore e le difficoltà economiche. Una situazione complessa anche dal punto di vista assistenziale: a 56 anni, le possibilità di accesso a misure come l’Adi (Assegno di inclusione) risultano limitate.

Per questo motivo, il primo cittadino ha assicurato che Natalina sarà contattata dai servizi sociali del Comune di Cosenza, che valuteranno attentamente la sua posizione per individuare possibili forme di sostegno e accompagnamento.

Nel frattempo, un primo gesto concreto è già arrivato: una collaboratrice del sindaco si è offerta di aiutarla, proponendole un lavoretto domestico come soluzione temporanea. Inoltre, il sindaco Caruso si è impegnato personalmente, parlando con un imprenditore suo conoscente, per verificare la possibilità di offrirle un’opportunità lavorativa stabile.

Una vicenda tragica che racconta come in un momento di fragilità il supporto istituzionale e di una città intera – attraverso i messaggi di supporto giunto da diversi cittadini alla nostra redazione – lancia il seme della speranza, di rispetto e umanità.