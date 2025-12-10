Cosenza: sorpreso ad urinare per strada, vigile urbano colpito con una testata dopo il suo intervento

COSENZA – Nuovo episodio di violenza questa mattina nel centro di Cosenza, ai danni di un vigile urbano. E’ accaduto in una traversa dell’isola pedonale, nei pressi di corso Mazzini. I vigili che si trovavano di presidio nell’area secondo quanto emerso, hanno sorpreso l’uomo, un 38enne di Serra Pedace, già noto alle forze dell’ordine, mentre era intento ad urinare per strada, seminudo, di fianco ad un negozio.

Quando il vigile si è avvicinato per richiamarlo al decoro è stato violentemente colpito con una testata al volto. Una reazione improvvisa che gli ha provocato la rottura di alcuni denti. Il 38enne è stato bloccato e portato al comando della Polizia locale per le formalità di rito. L’agente ferito invece, è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Annunziata per ricevere le cure necessarie.