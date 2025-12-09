Segnala una notizia

Cosenza, sospensione dell’acqua a San Vito e Colle Mussano per lavori straordinari

Area Urbana

Sospensione della fornitura d’acqua a Cosenza per interventi di manutenzione programmata a causa di interventi di manutenzione programmata e straordinaria non procrastinabili

COSENZA – A causa di interventi di manutenzione programmata e straordinaria non procrastinabili, nella giornata di Giovedì 11 dicembre sospensione della fornitura idrica in città, alle utenze di San Vito e Colle Mussano, per interventi di manutenzione programmata dalle ore 8,00 e fino al completamento dei lavori, previsto nella stessa giornata di giovedì.

Al termine dell’intervento sarà ripristinata l’ordinaria fornitura. Per la sola utenza del Merone, si renderà necessario anticipare l’orario di sospensione del prelievo dal serbatoio di Cozzo Muoio alle ore 11.00. Le utenze Ospedali e Case Alte non subiranno interruzioni essendo alimentate dalle vasche del serbatoio regionale di Cozzo Muoio.

L’utenza De Rada continuerà ad essere alimentata dalla sola portata del pozzo. Le utenze servite dal Bufalo (Serra Sottana, Cozzo Badessa, ecc.) non subiranno alcuna sospensione.

