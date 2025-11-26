Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

“Cosenza sta franando”: l’allarme di Mancini sul dissesto idrogeologico

Area Urbana

“Cosenza sta franando”: l’allarme di Mancini sul dissesto idrogeologico

“Cosenza sta franando”: Mancini denuncia il dissesto idrogeologico e attacca su abbandono, promesse e mancanza di programmazione

Pubblicato

7 secondi fa

il

Cosenza sta franando - Mancini 13 canali

COSENZA – “Sapete che i colli di Cosenza stanno franando? Guardate”. Comincia così il video diffuso da Giacomo Mancini, già deputato socialista e membro della direzione del PD Calabria, girato davanti al colle Guarassano e alla storica Fontana dei Tredici Canali, due dei simboli più riconoscibili della città. Un video-denuncia che riaccende i riflettori sul dissesto idrogeologico che minaccia il capoluogo bruzio.

“Cosenza sta franando”

Mancini mostra le condizioni dei colli: strade transennate da anni, traffico a senso unico alternato, semafori che regolano il passaggio su carreggiate parzialmente compromesse. E soprattutto, nessun intervento di consolidamento. “Da tre anni è tutto così. Solo annunci e promesse. Ma nulla di concreto”, afferma.

Secondo Mancini, la situazione sarebbe ormai critica, con costoni che cedono e alberi che collassano mettendo a rischio persone e abitazioni. “Ma come fa una città che non si prende cura del proprio territorio e non tutela i propri simboli a guardare con fiducia al futuro?”.

Nel suo appello, l’ex parlamentare chiede un cambio radicale di metodo: monitoraggio, programmazione, prevenzione e interventi risolutivi.

E soprattutto una guida politica capace di affrontare l’emergenza: “Cosenza ha bisogno di un sindaco che amministri con impegno, che pianifichi, che programmi, che si faccia ascoltare e rispettare a Roma, a Catanzaro e a Bruxelles”.

Mancini insiste sulla necessità di procedure rapide, trasparenti, con tempi certi per l’inizio e la fine dei lavori. Un sindaco – dice – che ami davvero la città e i cittadini. “Basta chiacchiere, basta improvvisazione, basta promesse non mantenute. Cosenza merita di meglio”.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA