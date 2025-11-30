Cosenza: “Storia di un riscatto”, proiezione speciale del film su Giuseppe Vinci

COSENZA – Il Cinema San Nicola ospiterà una serata di grande valore storico ed emotivo con la proiezione speciale di “Storia di un riscatto”, il film di Stefano Odoardi dedicato alla vicenda reale di Giuseppe Vinci, l’imprenditore sardo rapito dall’anonima sequestri nel 1994. L’appuntamento è fissato per martedì 2 dicembre alle ore 21:00, alla presenza dello stesso regista in sala.

Trailer

Il film ripercorre una delle pagine più buie della storia recente della Sardegna, quando, tra gli anni ’80 e ’90, l’isola viveva sotto la minaccia costante dei sequestri di persona. Ogni rapimento scosse non solo le comunità locali, ma l’intera coscienza nazionale. La storia di Vinci diventa così un racconto di sofferenza, paura, resistenza e, soprattutto, riscatto.

“Partecipare alla proiezione significa rendere omaggio a una ferita ancora aperta e riflettere su ciò che significa davvero riscattarsi come individui, come comunità, come Paese”, si legge nella presentazione della serata. A trent’anni dai fatti, il film riporta sul grande schermo memoria e dolore, ma anche la possibilità di una nuova consapevolezza. La testimonianza di Giuseppe Vinci diventa un invito a riscoprire dignità, resilienza e la forza di guardare avanti insieme.

La serata rappresenta un’occasione unica per incontrare il regista e approfondire un capitolo fondamentale della storia italiana, trasformato in un’opera cinematografica di grande intensità emotiva.