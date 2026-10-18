Cosenza, rinasce la storica palestra di via Milelli: oltre un secolo di storia restituito alla città

COSENZA – È stata inaugurata questa mattina la palestra di via Milelli, struttura che custodisce oltre un secolo di memoria sportiva e sociale e che torna alla sua funzione originaria. L’impianto sarà destinato anche alle attività didattiche del vicino plesso scolastico Cosenza I – Zumbini.

La palestra di via Milelli ritrova la sua vocazione

«La rinascita della storica palestra di via Milelli rappresenta un momento importante per Cosenza, perché restituiamo alla comunità un luogo che custodisce oltre un secolo di memoria sportiva e sociale e che torna finalmente alla sua vocazione originaria. È il risultato di una proficua sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’iniziativa privata, che consente di recuperare un bene prezioso per il quartiere, garantendo al contempo un servizio importante per le attività didattiche del vicino plesso scolastico Cosenza I – Zumbini». Così il sindaco Franz Caruso, intervenuto alla cerimonia inaugurale, che ha coinciso con l’avvio della nuova edizione del torneo di calcio giovanile Memorial Costantina Ruffolo, appuntamento che unisce sport, educazione e socialità nel ricordo della figura a cui è dedicato.

«Lo sport è uno straordinario strumento di crescita, inclusione e aggregazione, capace di trasmettere ai nostri ragazzi il valore del rispetto, della solidarietà e del gioco di squadra. Ed è proprio investendo sui giovani e sui luoghi in cui possono incontrarsi, crescere e condividere esperienze che costruiamo il futuro della nostra città».

Rigenerazione urbana e nuovi servizi

Il recupero della palestra si inserisce nel più ampio programma di rigenerazione urbana e sociale promosso dall’Amministrazione comunale, con particolare attenzione all’area di collegamento tra il centro storico e la parte nuova della città. Tra gli interventi ricordati dall’Ente figurano l’apertura dell’ambulatorio pediatrico presso il Centro Auser, il recupero del Cineteatro Italia, della Casa della Musica e dell’Anfiteatro Ziccarelli, oltre alla riqualificazione di piazza Amendola.

«Il nostro obiettivo – ha aggiunto il sindaco Franz Caruso – è restituire vitalità ai quartieri attraverso azioni concrete, capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini, rafforzare i servizi e favorire nuove opportunità di incontro e sviluppo. La rigenerazione urbana non significa soltanto recuperare edifici e spazi, ma ricostruire relazioni, creare occasioni di partecipazione e rendere i quartieri sempre più vivibili. In questa direzione si collocano anche gli investimenti per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica e le iniziative volte a sostenere il tessuto commerciale e sociale del territorio a cui stiamo dando vita».

Il primo cittadino ha inoltre richiamato gli investimenti destinati alle infrastrutture sportive, dai progetti finanziati con il PNRR presso il Palasquash e la Città dei Ragazzi ai lavori di recupero dei palazzetti di Casale e Donnici e della palestra di via Roma: «continuiamo a investire nello sport – ha detto – perché crediamo fermamente nel suo valore educativo e nella sua capacità di abbattere le barriere e le disuguaglianze. Le strutture sportive sono luoghi nei quali i ragazzi imparano a stare insieme, a rispettare le regole e a riconoscere l’importanza del gruppo rispetto all’individualismo. Il nostro auspicio è che il Memorial Costantina Ruffolo possa regalare ai bambini giornate di autentica spensieratezza e divertimento. I loro sorrisi sono la testimonianza più bella del valore di iniziative come questa e rappresentano la migliore prospettiva per il futuro della nostra comunità», ha concluso Franz Caruso, rivolgendo un saluto alle società sportive partecipanti.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche l’assessore ai Lavori pubblici, Damiano Covelli, che ha ricordato gli interventi realizzati dall’Amministrazione a partire dal 2021, tra cui l’apertura dei corsi universitari di Fisioterapia e Infermieristica. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal delegato FIGC Antonio Massarini, che ha sottolineato il valore della società calcistica Romualdo Montagna e il ruolo degli istruttori nella formazione sportiva ed educativa dei più giovani.

«L’inaugurazione di una simile infrastruttura sportiva nella nostra città – ha detto Massarini – risponde a un bisogno concreto delle nostre numerose società e dei nostri bambini. Devo tributare un sincero ringraziamento al Comune di Cosenza per la lungimiranza politica dimostrata a differenza di altre realtà. La Vostra Amministrazione sindaco Franz Caruso ha dato prova di possedere una visione autentica, investendo concretamente nel futuro dei giovani e nella rigenerazione sociale del territorio».

A conclusione della manifestazione, il presidente dell’ASD Romualdo Montagna, Alex Gagliardi, ha consegnato al sindaco una targa in omaggio al Memorial Costantina Ruffolo.