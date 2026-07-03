Cosenza, Strazzulli (FdI) e il verde che diventa disagio: «auto ricoperte dai fiori degli oleandri»

COSENZA – A Cosenza, quello che dovrebbe essere un elemento di bellezza urbana si trasforma in motivo di protesta. Gli oleandri presenti nelle aiuole che costeggiano marciapiedi e strade cittadine sono oggi in piena fioritura e i loro fiori, finiscono puntualmente sulle auto in sosta, ricoprendole completamente e creando non pochi disagi agli automobilisti.

A segnalare tale situazione è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Sergio Strazzulli che cita una situazione “segnalata da diversi cittadini” che, a suo dire, “sta rendendo complicate le operazioni quotidiane di chi parcheggia lungo le strade, costretto a lunghe pulizie per rimuovere residui appiccicosi e difficili da eliminare dalla carrozzeria”.

Strazzulli: “Decoro urbano trascurato”

Se da una parte il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha sottolineato nelle scorse ore, la volontà di fare del verde pubblico, uno degli assi portanti dell’azione amministrativa, Sergio Strazzulli punta il dito contro la mancata manutenzione del verde pubblico e parla di assenza di interventi programmati.

Secondo Strazzulli, un tempo la potatura delle aiuole veniva eseguita regolarmente, mentre oggi la gestione risulterebbe carente, con effetti evidenti sul decoro urbano e sulla vivibilità cittadina, ed evidenzia come il problema non riguardi solo il verde, ma si inserisca in un quadro più ampio di criticità che interessano la città:

• Auto ricoperte di fiori: Le vetture parcheggiate lungo le strade sono completamente ricoperte dai fiori degli oleandri.

• Danni e inconvenienti: Gli automobilisti sono costretti a lunghe e difficoltose operazioni di pulizia. La resina appiccicosa dei fiori, oltre ad essere fastidiosa, può danneggiare la vernice delle auto.

• Mancata manutenzione: La potatura, servizio essenziale per garantire un decoroso livello di decenza amministrativa, non viene eseguita.

“Risultano ingiustificabili le motivazioni addotte dagli Assessorati competenti e dal Sindaco, secondo cui la mancanza di fondi sarebbe la causa del mancato intervento. La cura del verde pubblico non è un optional, ma un dovere – scrive Strazzulli – per assicurare vivibilità e rispetto verso i cittadini. Ancora una volta a subire i disagi maggiori sono i residenti delle strade centrali, quelle che un tempo erano considerate il “salotto buono” della città”.

“Mancanza di controlli sui parcheggi, discariche di spazzatura accumulate lungo i marciapiedi, scarsa illuminazione, problemi di sicurezza e ora anche la mancata potatura: sono solo una parte dei disagi che i cosentini vivono e soffrono negli ultimi anni”. Da qui l’appello per un intervento urgente e per la definizione di un piano strutturato di manutenzione del verde pubblico: “Cosenza merita rispetto”.