Cosenza: vincono i commercianti. Dal 1 gennaio canone più leggero per tavolini e dehors, ridotti i coefficienti

COSENZA – Arriva un atteso sospiro di sollievo per i commercianti di Cosenza e sui costi della tassa sul suolo pubblico. La Giunta comunale ha approvato la Delibera n. 191, con la quale vengono modificati (ed in particolare ridotti) i coefficienti applicati al Canone Unico Patrimoniale, la tassa che regola l’occupazione di suolo pubblico e la pubblicità sul territorio comunale. Tassa che negli ultimi mesi aveva alzato un muro contro muro tra i commercianti e Palazzo dei Bruzi per l’aumento delle tariffe. La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 e nasce per accogliere «le sollecitazioni provenienti dalle categorie commerciali che occupano il suolo pubblico».

La protesta dei commercianti e i vincoli del Comune di Cosenza

Gli esercenti avevano apertamente contestato gli aumento definiti ad oggi “insostenibile per chiunque”. Chi ha un locale soprattutto in centro aveva parlato di un vero e proprio salasso e di cifre monstre. La Consulta del Commercio si era detta anche disponibile a discutere con il Comune ma aveva evidenziato che l’Amministrazione non aveva ascoltato nessuna delle proposte fino ad arrivare ad una fase definita di “esasperazione” degli stessi esercenti.

Dall’altra parte l’Amministrazione comunale che, pur riconoscendo le problematiche, aveva ribadito la necessità di riportare ordine e sostenibilità nella gestione degli spazi comuni. Vincolata dal Piano di rientro e dalle osservazioni della Corte dei conti, l’Amministrazione aveva evidenziato come negli anni il sistema abbia mostrato forti squilibri: eccessiva concentrazione nelle aree più redditizie e scarsa presenza nelle zone meno richieste, frutto di scelte più elettorali che funzionali ai cittadini.

Riduzione dei coefficienti dal 1 gennaio 2026

Ma alla fine ha prevalso il buonsenso e durante la seduta, presieduta dal sindaco Francesco Alessandro Caruso, la Giunta comunale ha approvato una modifica in riduzione dei coefficienti moltiplicatori attualmente in vigore per le categorie più rilevanti per bar, ristoranti e attività di somministrazione. Si tratta in particolare di:

tavoli, sedie e ombrelloni di esercizi commerciali con somministrazione di alimenti e bevande ;

; tavoli, sedie e ombrelloni di esercizi alimentari senza servizio assistito ;

; dehors, per i quali il coefficiente attuale è pari a 5.0

Questi coefficienti, vigenti per l’anno 2025, saranno ridotti nel 2026 secondo quanto questo schema approvato dalla delibera

Categoria tariffaria Moltiplicatore 2025 Moltiplicatore 2026 Tavoli, sedie e ombrelloni di esercizi commerciali con somministrazione di alimenti e bevande 2.5 1.5 Tavoli, sedie e ombrelloni di esercizi commerciali di alimenti (senza servizio assistito) 2.5 1.5 Dehors 5.0 3.0

La scelta è stata motivata dalla volontà dell’amministrazione di sostenere le attività commerciali che utilizzano spazi esterni, settore particolarmente impattato dall’incremento dei costi e dalle esigenze del nuovo regolamento sul decoro urbano, ancora in fase di approvazione. L’Amministrazione ha avviato una pianificazione che valuta redditività delle aree, qualità delle strutture installate e un nuovo piano di zonizzazione definito. Erano rimasti in corso di valutazione la revisione dei coefficienti e l’iter per approvare le nuove tariffe. Coefficienti che hanno ottenuto una sforbiciata sostanziale.

Tariffe 2025 confermate per il 2026

Oltre alla riduzione dei coefficienti, la Giunta ha deciso di confermare per l’anno 2026 le tariffe già approvate nel 2025 con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20 dicembre 2024 e con la successiva deliberazione n. 64 dello stesso anno. Lo schema tariffario 2026 sarà ora trasmesso al Consiglio Comunale, che dovrà adottarlo formalmente.

La Giunta specifica inoltre che in caso di mancata deliberazione annuale, le tariffe rimarranno automaticamente valide anche negli anni successivi, la modifica dei coefficienti decorrerà dal 1° gennaio 2026 Il documento ha ottenuto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dai direttori competenti e, come indicato nell’atto, è stato dichiarato immediatamente eseguibile.