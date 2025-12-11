Cosenza: testata in faccia ad un vigile: 38enne ai domiciliari in attesa di una struttura di riabilitazione

COSENZA – Per l’uomo, un 38enne con problemi di tossicodipendenza iscritto al Sert, arrestato ieri mattina dopo aver rifilato una testata in faccia ad un agente della Polizia municipale di Cosenza, sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa che venga individuata una struttura idonea che lo possa prendere in carico, vista proprio la sua dipendenza con la droga.

La decisione del tribunale di Cosenza

È quanto deciso dal giudice del Tribunale di Cosenza stamattina al termine del processo per direttissima richiesto dal PM dopo l’episodio di cronaca a Cosenza. La vicenda è nota: il 38enne, residente nella Presila, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ieri mattina avrebbe prima molestato una ragazza che lavora in un negozio dell’isola pedonale di Corso Mazzini. La ragazza, impaurita, è rientrata nel negozio riferendo tutto alle colleghe e al suo datore di lavoro che, a sua volta, ha avvertito i vigili urbani che presidiavano la zona.

L’intervento dei vigili e la testata in faccia

E poco dopo si è verificato proprio l’episodio più grave: una testata in pieno volto ad un vigile urbano nel tentativo di opporre resistenza dopo che gli agenti lo avevano fermato nei pressi di Piazza XI Settembre. L’uomo, a fatica, era stato poi immobilizzato e portato nell’auto da altri 3 agenti, mentre Il vigile urbano colpito, soccorso dal 118, è finito al pronto Soccorso con una forte contusione al setto nasale e un dente rotto dove si è poi recato personalmente il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, per manifestare la propria vicinanza all’agente ferito e aggredito.

Durante il processo di questa mattina, su richiesta del difensore, il 38enne ha richiesto e ottenuto di essere portato anche lui in ospedale, per un livido ad un occhio procurato dopo la colluttazione con gli stessi vigili.

La Provincia di Cosenza condanna con fermezza l’episodio

Su quanto accaduto si registra anche la solidarietà del Presidente della provincia di Cosenza Lamensa, del Comandante Marano e dell’intero corpo della Polizia Provinciale che parlando di: “un attacco ingiustificabile a chi garantisce sicurezza e legalità”.

Per il Presidente della Provincia, Giancarlo Lamensa, si tratta di un fatto grave e ingiustificabile: «Siamo profondamente vicini all’agente della Polizia Municipale vittima di questa aggressione. È un episodio grave e ingiustificabile, che colpisce chi ogni giorno lavora con impegno per garantire sicurezza e decoro nella nostra città. A lui va il mio augurio sincero di una pronta guarigione. La Provincia di Cosenza è al fianco della Polizia Municipale e di tutte le forze dell’ordine che operano con senso del dovere e professionalità» – il commento.

Condanna ferma dell’episodio anche da parte del Comandante della Polizia Provinciale di Cosenza, Maggiore Rosario Marano: «Condanniamo con fermezza quanto accaduto. Non è accettabile che un agente venga aggredito mentre svolge il proprio lavoro e richiama un cittadino al rispetto delle regole. Tutto il corpo della Polizia Provinciale è al fianco del collega ferito e riaffermiamo il nostro impegno condiviso per garantire sicurezza, legalità e rispetto verso gli operatori che ogni giorno presidiano il territorio».

L’intero corpo della Polizia Provinciale di Cosenza si stringe attorno all’agente ferito, con un sentimento di forte vicinanza umana e professionale. Gli uomini e le donne del corpo esprimono sdegno per l’aggressione subita da un collega impegnato nel suo dovere e ribadiscono con fermezza che atti di violenza contro chi indossa una divisa non sono solo un affronto alla persona, ma un attacco al ruolo istituzionale che tutti gli operatori di polizia rappresentano ogni giorno sul territorio. La Provincia di Cosenza rinnova il proprio supporto agli agenti impegnati quotidianamente sul territorio e sottolinea l’importanza di proteggere chi lavora, per garantire legalità e sicurezza alla comunità.