Cosenza: sorpreso ad urinare per strada, vigile urbano colpito con una testata dopo il suo intervento

COSENZA – Nuovo episodio di cronaca e di violenza questa mattina nel centro di Cosenza. A farne le spese questa volta un vigile urbano. E’ accaduto in una traversa dell’isola pedonale, nei pressi di Corso Mazzini. I vigili che si trovavano di presidio nell’area secondo quanto emerso, hanno sorpreso l’uomo, un 38enne di Serra Pedace, già noto alle forze dell’ordine, mentre era intento ad urinare per strada, seminudo, di fianco ad un negozio.

Vigile urbano colpito con una testata

Quando il vigile si è avvicinato per richiamarlo al decoro è stato violentemente colpito con una testata al volto. Una reazione improvvisa che gli ha provocato la rottura di alcuni denti. Il 38enne è stato bloccato e portato al comando della Polizia locale per le formalità di rito. L’agente ferito invece, è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Annunziata per ricevere le cure necessarie.

Ieri l’aggressione di un uomo in centro a Cosenza

Solo ieri pomeriggio un uomo è stato aggredito su Corso Mazzini da tre giovani “maranza”, prima verbalmente e poi fisicamente. Solo l’intervento di un dipendente di un negozio della zona ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto sono arrivati prima gli agenti della polizia municipale e poi una volante della Polizia, che ha identificato e condotto i tre giovani in Questura per gli accertamenti. L’episodio, l’ultimo di una serie di fatti simili nelle ultime settimane, riaccende il tema della sicurezza nel centro città, già messo in allerta dai recenti furti ai danni di diversi locali, mentre da più parti c’è chi chiede la riattivazione del piano Strade Sicure.