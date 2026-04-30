Cosenza: valigia “sospetta” su via Rodotà, sul posto gli Artificieri dei carabinieri

COSENZA – Intervento del nucleo Artificieri dei Carabinieri a Cosenza, in via Rodotà, dove, secondo quanto emerso, alcuni passanti avrebbero notato e segnalato la presenza di una valigia abbandonata. Si tratta di un piccolo trolley nero posizionato vicino ad una panchina. La segnalazione ha immediatamente fatto scattare il protocollo di sicurezza previsto in questi casi.

Valigia sospetta a Cosenza, artificieri sul posto

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e del Nucleo Artificieri che hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza la zona, impedendo il transito di pedoni e veicoli tra la scuola media Zumbini, via Misasi e via Alimena. Al momento risulta essere chiusa al transito via Domenico Frugiuele nel tratto che va dall’incrocio con via Luigi Miceli fino a via Rodotà. La valigia sospetta è stata trovata nei pressi di un’attività commerciale non molto distante dall’istituto scolastico.

È stato quindi richiesto l’intervento degli artificieri dell’Arma dei Carabinieri per le verifiche sul bagaglio. Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale, hanno fatto evacuare, in via precauzionale i clienti nelle attività dell’area interessata dall’intervento. I controlli sono in corso.

Falso allarme

Gli Artificieri dei Carabinieri di Cosenza hanno provveduto ad aprire il trolley per verificarne il contenuto senza far brillare la valigia. Al suo interno non sarebbe stato rinvenuto nulla di pericoloso. Si è trattato, dunque, di un falso allarme.