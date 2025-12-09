Cosenza, via Padre Giglio nel degrado: «ancora presenti i rifiuti sotto la sopraelevata, è inaccettabile»

COSENZA – Rifiuti e degrado continuano a caratterizzare l’area sotto la sopraelevata di Via Padre Giglio a Cosenza. A denunciarlo, ancora una volta, è il Comitato di Quartiere di Via Panebianco, che richiama con fermezza l’attenzione del Comune e degli uffici competenti sul “perdurare dello stato di abbandono” nonostante le precedenti segnalazioni formali.

Degrado da settimane

Il Comitato sottolinea come, dopo settimane dal primo appello, l’area presenti ancora “rifiuti, detriti e materiali di risulta derivanti dalla demolizione dei vecchi box”, una situazione che – si legge – espone i residenti a potenziali rischi per la salute pubblica e compromette la sicurezza e il decoro urbano dell’intero quartiere.

“È inaccettabile che, nonostante la nostra disponibilità al dialogo e le ripetute richieste di intervento, la situazione resti immutata,” afferma il Comitato. “I cittadini di Via Panebianco non chiedono privilegi, ma il rispetto dei diritti fondamentali: vivere in un ambiente pulito, sicuro e dignitoso. Le festività sono ormai imminenti, ma la realtà quotidiana del quartiere continua a essere segnata da disservizi e incuria”.

Il Comitato di Quartiere Via Panebianco sollecita nuovamente il sindaco e l’amministrazione comunale affinché vengano predisposte “con urgenza” tutte le operazioni straordinarie necessarie per la bonifica dell’area, la rimozione dei rifiuti e il ripristino delle condizioni minime di igiene. Inoltre, si chiede che venga finalmente garantito lo spazzamento quotidiano di vie, piazze e marciapiedi, così come previsto dal servizio pubblico comunale, per assicurare ai residenti “pieno accesso ai diritti collettivi e ai servizi essenziali”. “Non intendiamo arretrare: continueremo a vigilare, denunciare e informare la cittadinanza fino a quando l’amministrazione comunale non avrà adempiuto ai propri doveri.”