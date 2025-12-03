Cosenza, in via Sertorio Quattromani «problema della sicurezza non risolto, serve una telecamera»

COSENZA – Il sindacato Confail Faisa Calabria torna ancora una volta sulla sicurezza stradale dell’incrocio tra via Sertorio Quattromani, corso Umberto e via Alarico a Cosenza e si appella nuovamente al sindaco Franz Caruso. Nelle scorse settimane, infatti, aveva richiesto l’intervento delle autorità competenti per porre fine alla serie di infrazioni, commesse da automobilisti e motociclisti, che si ripetevano nella zona mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e conducenti.

Il primo cittadino di Cosenza è intervenuto con una postazione fissa della Polizia Municipale, nelle ore di punta, che come lo stesso ha fatto sapere ha elevato numerosi verbali, annunciando anche nuovi divieti in arrivo. Un’iniziativa molto apprezzata dal sindacato che però segnala che il problema non è stato ancora del tutto risolto.

Il sindacato fa appello a sindaco e prefetto

“Evidentemente il Sig. Sindaco ripone troppo buon senso nei cittadini che continuano invece a commettere l’infrazione. Precedentemente, avevamo già evidenziato che non sarebbe stata possibile predisporre una postazione fissa delle forze dell’ordine h24, per tanto siamo sempre più convinti che l’istallazione di una telecamera, permetterebbe di rilevare la targa del veicolo e sanzionare i trasgressori che violano il codice della strada” spiega Confail Faisa Calabria.

Una proposta avallata da parte del sindacato nei confronti del sindaco e del prefetto di Cosenza Padovano che chiede di valutare anche delle “soluzioni simili al fine di risolvere in modo definitivo la soluzione” mostrandosi pronto ad un eventuale confronto sul tema.