Sicurezza urbana a Cosenza: investimento da 250mila euro per la videosorveglianza su Via Popilia H24

COSENZA – L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Caruso ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un moderno sistema di videosorveglianza su Via Popilia. L’intervento, dal valore complessivo di € 250.037,59 , si inserisce nel quadro del Programma Operativo Complementare (POC 2014-2020) della Regione Calabria, specificamente orientato al miglioramento del tessuto urbano in aree ad alta esclusione sociale. Così la Città di Cosenza punta con decisione sulla tecnologia per potenziare la legalità e la sicurezza urbana.

Videosorveglianza su Via Popilia: i dettagli del progetto

Il nuovo impianto non si limiterà a una semplice osservazione passiva, ma prevede l’installazione di tecnologie avanzate per un controllo capillare del territorio con Telecamere fisse e PTZ (Pan/Tilt/Zoom) in grado di ruotare e zoomare per un monitoraggio dinamico, sistemi posizionati sui varchi d’accesso per monitorare i flussi veicolari in tempo reale e moduli software capaci di rilevare automaticamente comportamenti anomali, assembramenti o l’abbandono di oggetti (ad esempio rifiuti).

Il piano include la posa di reti dati in fibra o wireless e nuovi sistemi di alimentazione resiliente per garantire il funzionamento h24. L’Amministrazione Comunale si è inoltre impegnata formalmente a farsi carico delle spese di manutenzione dell’impianto per i prossimi 5 anni.

Sicurezza urbana a Cosenza, Legalità e contrasto al degrado

L’iniziativa nasce dalla volontà di rispondere all’avviso pubblico della Regione Calabria pubblicato il 2 aprile 2026. L’obiettivo dichiarato è l’aumento della legalità e il contrasto ai fenomeni di criminalità e spopolamento che colpiscono le zone periferiche. La richiesta di finanziamento per la videosorveglianza è stata inoltrata e, una volta ottenuto il via libera dalla Regione, l’opera verrà inserita nel piano triennale delle opere pubbliche e si procederà con la variazione di bilancio necessaria per l’avvio immediato del cantiere.