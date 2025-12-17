Costa Tirrenica Cosentina, vertice tra sindaci: uniti per sicurezza stradale, sanità e sviluppo

DIAMANTE (CS) – Unione di forze sulla Costa Tirrenica Cosentina. Si è svolto ieri pomeriggio, presso il Comune di Diamante, un importante vertice istituzionale tra i sindaci e amministratori della costa tirrenica cosentina, alla presenza del consigliere regionale di maggioranza Antonio De Caprio. L’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale di Diamante guidata dal sindaco Achille Ordine e dall’assessore Francesco Bartalotta, si è svolto in perfetta sinergia con l’onorevole De Caprio.

Costa Tirrenica Cosentina: obiettivi

Al tavolo hanno preso parte amministratori dei Comuni di Cetraro, Scalea, Tortora, Maierà, Papasidero, Santa Domenica Talao, Orsomarso e San Nicola Arcella, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato sulle criticità storiche e sulle prospettive di sviluppo del territorio, estendendo la collaborazione anche ai Municipi di Sangineto, Belvedere Marittimo, Verbicaro, Praia a Mare, Bonifati e Grisolia.

Tra i temi principali, la situazione della Strada Statale 18 (SS18), arteria fondamentale ma oggi fortemente congestionata e pericolosa. I sindaci hanno sottolineato come le numerose rotatorie, seppur necessarie per aumentare la sicurezza, rallentino significativamente i tempi di percorrenza, con impatti negativi su imprese, turismo e mobilità quotidiana.

Progetti infrastrutturali strategici

I partecipanti hanno ribadito la volontà di collaborare con ANAS per la realizzazione di una pedemontana di collegamento tra San Nicola Arcella e Cirella di Diamante, progetto storico mai attuato pienamente, che potrebbe bypassare la SS18 e migliorare la viabilità lungo la costa tirrenica cosentina.

Il sindaco di Scalea, Mario Russo, ha evidenziato la necessità di puntare sullo sviluppo infrastrutturale, partendo dall’aviosuperficie di Scalea come struttura strategica per l’intero Alto Tirreno. Sul fronte turistico, ha confermato l’intenzione di realizzare un porto turistico, puntando alla creazione degli Stati Generali della Cultura per valorizzare il territorio.

Anche il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, ha espresso piena disponibilità a sostenere progetti di portualità a Paola e Diamante, ritenendola un volano strategico per lo sviluppo locale. Il sindaco di Maierà, Ivano Russo, ha invece richiamato l’attenzione sulle criticità ambientali e viarie storiche del territorio.

Tra le altre questioni, il vicesindaco di Tortora, Biagio Praino, ha affrontato le problematiche legate alle discariche come quella di San Sago, mentre tutti i sindaci hanno evidenziato l’importanza di tutela ambientale e sostenibilità nello sviluppo infrastrutturale e turistico del comprensorio.

Collaborazione istituzionale e prossimi passi

Il vertice si è concluso con l’impegno a riconvocare il tavolo istituzionale a Cetraro dopo le festività natalizie, ampliando la partecipazione anche ad altri Comuni del medio e basso litorale, per costruire una coalizione stabile dei sindaci tirrenici in grado di rappresentare le istanze del territorio verso Regione Calabria, Provincia di Cosenza e ANAS.

Il consigliere regionale Antonio De Caprio ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale e della cabina di regia guidata dagli amministratori locali: “Questa è una battaglia che va combattuta insieme – ha dichiarato – con proposte concrete e iniziative regionali mirate allo sviluppo del territorio.”

Una nuova stagione per la Costa Tirrenica Cosentina

L’incontro rappresenta un primo passo verso una nuova stagione di collaborazione tra i sindaci della costa tirrenica cosentina, con un focus su sicurezza stradale, sviluppo infrastrutturale e valorizzazione turistica, nel segno dell’unità e della responsabilità istituzionale.