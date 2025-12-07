Provincia
La crisi morde e le famiglie ricorrono ai prestiti, a Cosenza chiesti in media 10mila euro
Secondo gli ultimi dati nei primi 10 mesi dell’anno le famiglie della provincia di Cosenza hanno fatto ricorso al credito al consumo in maniera importante e per diverse ragioni
COSENZA – Tempi sempre più difficili per le famiglie italiane che tra aumenti dei beni primari e spese sempre più alte per i consumi quotidiani, in primis le bollette, stringono la cinghia. Molti si affidano ai prestiti. Succede lungo tutto lo Stivale e anche nella provincia di Cosenza. Qui nei primi 10 mesi dell’anno le famiglie hanno fatto ricorso al credito al consumo in maniera importante.
A dirlo i dati che emergono dall’osservatorio di Facile.it e Prestiti.it. Chi ha chiesto un aiuto finanziario personale, nella provincia di Cosenza, ha cercato di ottenere 10.652 euro, un valore importante ma inferiore dell’1% rispetto alla media regionale e anche alla media italiana che si afferma a 10.455.
Prestiti, le ragioni per le quali vengono chiesti
Guardando i dati a livello regionale emerge che le principali ragioni per cui i calabresi hanno chiesto un aiuto finanziario sono state l’esigenza di ottenere liquidità (32% delle domande), ma anche l’acquisto di auto usate, la ristrutturazione della casa e le spese mediche.
A livello provinciale, gli importi medi più alti sono stati chiesti a Catanzaro (11.480 euro), seguita da Vibo Valentia (10.743 euro), Reggio Calabria (10.654 euro) e Cosenza (10.652 euro). Chiude la graduatoria la provincia di Crotone, dove l’importo medio personale richiesto è pari a 10.322 euro.
Social