La crisi morde e le famiglie ricorrono ai prestiti, a Cosenza chiesti in media 10mila euro

COSENZA – Tempi sempre più difficili per le famiglie italiane che tra aumenti dei beni primari e spese sempre più alte per i consumi quotidiani, in primis le bollette, stringono la cinghia. Molti si affidano ai prestiti. Succede lungo tutto lo Stivale e anche nella provincia di Cosenza. Qui nei primi 10 mesi dell’anno le famiglie hanno fatto ricorso al credito al consumo in maniera importante.

A dirlo i dati che emergono dall’osservatorio di Facile.it e Prestiti.it. Chi ha chiesto un aiuto finanziario personale, nella provincia di Cosenza, ha cercato di ottenere 10.652 euro, un valore importante ma inferiore dell’1% rispetto alla media regionale e anche alla media italiana che si afferma a 10.455.

Prestiti, le ragioni per le quali vengono chiesti

Guardando i dati a livello regionale emerge che le principali ragioni per cui i calabresi hanno chiesto un aiuto finanziario sono state l’esigenza di ottenere liquidità (32% delle domande), ma anche l’acquisto di auto usate, la ristrutturazione della casa e le spese mediche.

A livello provinciale, gli importi medi più alti sono stati chiesti a Catanzaro (11.480 euro), seguita da Vibo Valentia (10.743 euro), Reggio Calabria (10.654 euro) e Cosenza (10.652 euro). Chiude la graduatoria la provincia di Crotone, dove l’importo medio personale richiesto è pari a 10.322 euro.