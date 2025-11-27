Crisi idrica a Cosenza: convocato un Consiglio Comunale urgente con cittadini, associazioni e istituzioni

COSENZA – Convocato un Consiglio Comunale urgente dedicato alla crescente crisi idrica che ormai colpisce quotidianamente diverse aree della città. La convocazione, il 4 dicembre alle ore 16:00, è stata promossa dal Capogruppo del Partito Democratico, Francesco Alimena, primo firmatario della richiesta, insieme ad altri consiglieri.

Crisi idrica a Cosenza, urgente affrontare il problema

Alimena sottolinea l’urgenza di affrontare il problema in modo strutturale: “Non possiamo più accettare pressappochismo né consentire a Sorical e Arrical di sottrarsi alle proprie responsabilità verso i Comuni e verso i cittadini. Serve un confronto trasparente e partecipato, coinvolgendo istituzioni, realtà sociali ed economiche, ordini professionali, associazioni e comitati civici. L’acqua è un bene pubblico essenziale e va tutelato con decisione”.

Mappatura delle criticità

Il Consiglio avrà l’obiettivo di delineare una mappatura chiara delle criticità idriche presenti sul territorio e avviare un serio riordino del sistema, dalla programmazione degli investimenti fino alla gestione quotidiana. L’iniziativa mira a garantire maggiore responsabilità e trasparenza da parte degli enti gestori e a tutelare concretamente i cittadini.

Francesco Alimena ribadisce così la necessità di politiche efficaci e condivise: solo un approccio strutturale e partecipato potrà assicurare un futuro sostenibile e sicuro per l’approvvigionamento idrico della città di Cosenza.