Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Crisi idrica a Cosenza: convocato un Consiglio Comunale urgente con cittadini, associazioni e istituzioni

Area Urbana

Crisi idrica a Cosenza: convocato un Consiglio Comunale urgente con cittadini, associazioni e istituzioni

La crisi idrica al centro del consiglio convocato su iniziativa del Capogruppo PD Francesco Alimena. Affronterà la gestione strutturale del sistema idrico, con mappatura delle criticità

Pubblicato

29 secondi fa

il

crisi idrica consiglio comunale cosenza

COSENZA – Convocato un Consiglio Comunale urgente dedicato alla crescente crisi idrica che ormai colpisce quotidianamente diverse aree della città. La convocazione, il 4 dicembre alle ore 16:00, è stata promossa dal Capogruppo del Partito Democratico, Francesco Alimena, primo firmatario della richiesta, insieme ad altri consiglieri.

Crisi idrica a Cosenza, urgente affrontare il problema

Alimena sottolinea l’urgenza di affrontare il problema in modo strutturale: “Non possiamo più accettare pressappochismo né consentire a Sorical e Arrical di sottrarsi alle proprie responsabilità verso i Comuni e verso i cittadini. Serve un confronto trasparente e partecipato, coinvolgendo istituzioni, realtà sociali ed economiche, ordini professionali, associazioni e comitati civici. L’acqua è un bene pubblico essenziale e va tutelato con decisione”.

Mappatura delle criticità

Il Consiglio avrà l’obiettivo di delineare una mappatura chiara delle criticità idriche presenti sul territorio e avviare un serio riordino del sistema, dalla programmazione degli investimenti fino alla gestione quotidiana. L’iniziativa mira a garantire maggiore responsabilità e trasparenza da parte degli enti gestori e a tutelare concretamente i cittadini.

Francesco Alimena ribadisce così la necessità di politiche efficaci e condivise: solo un approccio strutturale e partecipato potrà assicurare un futuro sostenibile e sicuro per l’approvvigionamento idrico della città di Cosenza.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA