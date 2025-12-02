Crisi idrica a Cosenza, domani consiglio comunale aperto: invitati cittadini, istituzioni e professionisti

COSENZA – È stato convocato dal presidente Giuseppe Mazzuca per domani, mercoledì 3 dicembre, il consiglio comunale del Comune di Cosenza che si concentrerà sulla crisi idrica che da tempo affligge diversi quartieri della città, per la quale ci sono state diverse proteste dei cittadini. L’assise, inoltre, si concentrerà anche sulla gestione del servizio idrico.

Il consiglio comunale si riunirà quindi domani alle ore 15 nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi in seduta aperta a seguito delle richieste presentate al presidente Mazzuca, dai consiglieri di maggioranza e minoranza.

Crisi idrica a Cosenza, se ne discute in consiglio comunale

In entrambe le richieste è stata fatta rilevare l’urgenza della convocazione per discutere e deliberare sull’argomento ai fini della tutela del diritto dei cittadini all’acqua come bene pubblico essenziale. Alla seduta di Consiglio sono stati invitati a partecipare, oltre ai cittadini, rappresentanti delle istituzioni, degli ordini professionali ed esperti accademici.