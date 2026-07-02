Crosia, oggi l’ultimo saluto a Samuel De Luca, ennesima vita spezzata sulla SS 106. Proclamato il lutto cittadino

CROSIA (CS) – Si svolgeranno oggi, alle ore 19.00 nella Chiesa di San Francesco D’Assisi nella frazione di Mirto, i funerali del 27enne Samuel De Luca, il giovane che ha perso la vita lo scorso 27 giugno a seguito di un tragico incidente avvenuto sulla Strada Statale 106, nel territorio comunale di Pietrapaola. Per il giorno dell’ultimo saluto al ragazzo, ennesima vittama della tristemente nota “Strada della morte”, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.

Crosia, lutto cittadino per le esequie di Samuel De Luca

“La prematura perdita di Samuel ha lasciato sgomenta, attonita e profondamente addolorata l’intera cittadinanza – spiega l’amministrazione in una nota – Un giovane conosciuto e stimato, la cui scomparsa ha suscitato unanime commozione, dando vita a una spontanea e sentita manifestazione di vicinanza, solidarietà e affetto nei confronti della sua famiglia”.

“Per esprimere in maniera tangibile e solenne il cordoglio dell’intera comunità e testimoniare la vicinanza dell’Ente ai familiari in questo momento di immenso dolore, – si legge ancora – il sindaco e l’amministrazione comunale hanno disposto la proclamazione del lutto cittadino a partire dalle ore 18:00 di giovedì 2 luglio 2026“. Contestualmente sarà disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso la Casa Comunale quale segno di partecipazione al lutto che ha colpito l’intera città.

L’invito dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Crosia invita la cittadinanza, le associazioni, le attività produttive e tutte le istituzioni presenti sul territorio “ad unirsi, nel rispetto delle proprie possibilità, a questo momento di raccoglimento, osservando un comportamento consono alla circostanza e partecipando con discrezione e rispetto al dolore che ha colpito la famiglia De Luca. Con questo gesto simbolico, il Comune di Crosia intende rendere omaggio alla memoria di Samuel e stringersi attorno ai suoi cari, interpretando il sentimento di affetto e di vicinanza espresso in questi giorni dall’intera comunità”.