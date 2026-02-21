“Culpa in Algorithmo”, convegno a Rende: chi paga quando l’Intelligenza Artificiale sbaglia?

RENDE – Lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 17:30, la Sala De Cardona della BCC Mediocrati di Rende, ospiterà il convegno dal titolo “Culpa in Algorithmo: Chi risponde quando l’algoritmo sbaglia?”. L’iniziativa si svolge in occasione della discussione della tesi di laurea in filosofia del diritto del dottor Pierfrancesco Perugini, laureato in Giurisprudenza presso l’Università della Calabria.

“Culpa in Algorithmo”: Intelligenza Artificiale e vuoto normativo, se ne discute a Rende

L’evento, che vede la partecipazione di Federprivacy, affronterà le implicazioni etiche e le responsabilità giuridiche legate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Dagli algoritmi che orientano decisioni sanitarie e giudiziarie, fino ai sistemi automatizzati che incidono sull’accesso al credito e al lavoro, l’IA è ormai parte integrante della vita quotidiana.

Ma il quadro normativo fatica a tenere il passo con l’evoluzione tecnologica. Quando un algoritmo sbaglia – discriminando, escludendo o danneggiando un cittadino – chi ne risponde? Il convegno intende riflettere su questo nodo, offrendo al territorio un’occasione di confronto interdisciplinare tra diritto, istituzioni e società civile.

A moderare l’incontro sarà Francesco Capocasale. Dopo i saluti istituzionali, interverranno: Nicola Paldino, presidente della BCC Mediocrati; Pierfrancesco Perugini, tesista; Paola Helzel, professoressa ordinaria di Filosofia del Diritto e relatrice della tesi; Maristella Amisano, professoressa associata di Diritto Penale; Francesco Garofalo, dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Cassano allo Ionio; Vittorio Lombardi, avvocato e docente universitario Unitelma, membro direttivo FederPrivacy; Michele Leonetti, dottorando Unical. L’evento è aperto al pubblico.