Cure a domicilio per la coppia Sabina e Sergio: lei malata di Sla, lui con un cancro

TAURIANOVA (RC) – Portare vicinanza umana e supporto concreto alle persone colpite da gravi patologie è l’obiettivo dell’incontro odierno tra l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface e la coppia formata da Sabina Radu, 40 anni, affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) dal 2019, e il marito Sergio Carrozza, caregiver familiare e a sua volta affetto da patologia oncologica.

Incontro operativo a Taurianova

La giornata si è aperta con un incontro presso il Comune di Taurianova, alla presenza del Sindaco Rocco Biasi, per condividere lo stato dell’assistenza, definire i bisogni urgenti e coordinare l’intervento integrato tra Comune, ASP e Dipartimento regionale.

Visita domiciliare e supporto

A seguire, l’Assessore Straface, insieme agli operatori dei servizi sociali, referenti dell’ASP e funzionari regionali, ha fatto visita ai coniugi presso la loro abitazione. L’incontro ha permesso di illustrare l’intera rete dei servizi socio-sanitari disponibili per situazioni complesse come quella della signora Radu e del marito.

Nonostante le difficoltà comunicative dovute alla SLA – Sabina può esprimersi solo tramite ausili oculari – la coppia ha acconsentito all’avvio di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e all’attivazione del servizio ADI di terzo livello, che garantisce assistenza domiciliare multidisciplinare continuativa.