Il “Da Vinci” di Castrovillari vince il concorso “I giovani si raccontano”: 2mila euro ed un giorno in Regione

CASTROVILLARI (CS) – Negli scorsi giorni presso la sede della Cittadella regionale a Catanzaro si è tenuta la cerimonia di premiazione del Progetto “MIRAI- Insieme creiamo il futuro”. All’iniziativa ha preso parte anche una delegazione dell’Ipseoa Ipsia “L. Da Vinci” di Castrovillari composta da due studentesse della V A Odontotecnico, Amalia Cretu e Rossella Ferrante, insieme ai docenti Vincenzo De Marco e Michelangelo Migliano.

Il “Da Vinci” di Castrovillari si è classificato al primo posto, fra tutte le scuole superiori calabresi partecipanti, nel concorso “I giovani si raccontano”, aggiudicandosi un premio in denaro del valore di 2000 euro, nonché la possibilità di poter trascorrere una giornata in Regione. Oggetto del concorso è stato un elaborato multimediale attraverso il quale gli studenti hanno saputo raccontare con passione la loro fiducia nella scuola di appartenenza per le competenze professionali che hanno raggiunto, ritenendole un notevole elemento di partenza per lo sviluppo del loro futuro professionale.

Il “Da Vinci” di Castrovillari in Regione Calabria

Durante la giornata gli studenti del “Da Vinci” di Castrovillari hanno così potuto conoscere ed osservare da vicino le attività di alcuni fra i Dipartimenti strategici della Regione Calabria: Istruzione, Turismo Organizzazione Risorse Umane, Agricoltura e, ovviamente, Lavoro, dove sono stati accolti dal direttore generale, Fortunato Varone.

Una giornata significativa, dunque, per le ragazze e i ragazzi, ma anche per la Regione Calabria, che ha potuto mostrare il suo lato operativo. Una lezione di educazione civica sul campo, che ha certamente contribuito ad accrescere il bagaglio culturale ed educativo degli studenti.