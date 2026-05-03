Cosenza: “Dall’aula al palco”, il talento degli studenti dell’IIS Lucrezia della Valle al Rendano

COSENZA – “Dall’aula al palco” è l’evento promosso dall’IIS “Lucrezia della Valle”, diretto da Rossana Perri, che andrà in scena il 14 maggio prossimo alle ore 19:30 al Teatro Rendano di Cosenza. Non il classico saggio di fine anno, ma un vero percorso educativo trasformato in arte.

I ragazzi del “Lucrezia della Valle”: dalla didattica al palcoscenico

L’iniziativa, realizzata con il contributo esclusivo della Fondazione Carical, rappresenta la sintesi del lavoro svolto durante l’intero anno scolastico, trasformando la didattica in performance artistica e consapevolezza espressiva. “Dall’aula al palco” nasce come esperienza interdisciplinare che coinvolge studenti e docenti in laboratori, prove e percorsi formativi strutturati. La scuola diventa così un laboratorio vivo, in cui le competenze si sviluppano attraverso il fare, il collaborare e il mettersi in gioco.

Musica, teatro e danza

Ad aprire la serata sarà il Liceo Coreutico, con un’esibizione accompagnata da musica dal vivo e orchestra sinfonica. Seguiranno i saluti della dirigente scolastica, che sottolineerà il valore educativo del progetto. Il programma entrerà poi nel vivo con un intenso monologo teatrale sulla violenza di genere, seguito dall’Orchestra Sinfonica dell’Istituto Lucrezia della Valle.

Dopo il cambio scena, spazio al Coro Istituzionale e alla Jazz Band, in un crescendo di linguaggi musicali e artistici. Gran finale con un omaggio a “Il Re Leone”, che vedrà insieme sul palco coro, band e coreutico in una chiusura corale all’insegna della collaborazione.

“Dall’aula al palco” si propone come dimostrazione concreta di un modello educativo moderno, capace di integrare discipline e valorizzare i talenti. La sinergia tra i diversi indirizzi dell’Istituto diventa il punto di forza di uno spettacolo complesso e coinvolgente. Il sostegno della Fondazione Carical conferma l’importanza di investire nei giovani e nella cultura come strumenti di crescita e inclusione.