Danno da mangiare ai randagi in Sila e vengono multati, verbale annullato

COSENZA – Multati per aver dato del cibo a dei randagi in Sila . Un pensionato e una 62enne sono stati immortalati dalle foto-trappole antirandagismo, mentre davano da mangiare a dei cani in strada. I verbali emessi dalla Polizia Locale di San Giovanni in Fiore, sono stati notificati a settembre e impugnati con istanza di riesame in autotutela.

Multati per aver dato cibo ai randagi

Le multe a carico della 62enne e del pensionato, sono state annullate il 12 novembre a seguito dell’azione legale intrapresa dagli avvocati Pasquale Gallo e Alfonso Cassiano. Entrambi residenti a San Giovanni in Fiore, sono riusciti a dimostrare che la violazione loro contestata è illegittima. Il motivo? I filmati dei videogrammi delle foto-trappole installate per contrastare il randagismo, servono per verificare chi abbandona animali, non per punire chi somministra loro del cibo.

Dare da mangiare ai randagi non è reato

Non esiste una legge nazionale che vieti di dare da mangiare a cani e gatti randagi . Il principio che segue il legislatore è infatti proprio quello di tutelare gli animali. L’ordinanza che vieta di nutrirli è quindi da ritenersi illegittima.

Verbali archiviati dalla Polizia Locale