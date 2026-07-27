Debiti per droga e minacce di morte, un arresto per estorsione nel Cosentino

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Debiti di droga, con richieste di interessi per saldare quanto prima e minacce di morte. Questi i motivi che hanno portato al fermo di un uomo posto agli arresti domiciliari dal personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di P.S. di Diamante. L’arresto è avvenuto per il reato di tentata estorsione aggravata messa in atto nei confronti di un altro soggetto che si è rivolto alle forze dell’ordine per sporgere denuncia raccontando quanto accadeva. L’ordinanza di misura cautelare è stata emessa dall’ Ufficio G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Paola, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Paola.

Debiti e minacce, l’arresto dopo la denuncia

L’uomo ha raccontanto di aver contratto un debito nei confronti dell’arrestato di circa 200 euro per l’acquisto di droga. Non riuscendo a saldare per tempo il proprio debito, l’uomo vedeva sempre lievitare la somma da restituire con un tasso di interesse giornaliero imposto. Nei suoi confronti e verso i suoi familiari, inoltre, erano arrivate da parte del fermato anche minacce di morte.

Le immediate indagini, operate dagli investigatori hanno consentito di raccogliere importanti elementi probatori, per i quali è stato possibile eseguire la misura cautelare a carico dell’uomo fermato ed arrestato nel comune di Belvedere Marittimo. All’esito delle attività in parola, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio indirizzo di residenza.