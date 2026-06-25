Cosenza: degrado a Vaglio Lise. Rifiuti, auto abbandonate e marciapiedi dissestati

COSENZA – Materiale di risulta abbandonato, selciato dissestato, rifiuti e carcasse di automobili e quella di una vecchia Lambretta lasciate da tempo in stato di abbandono. È questo lo scenario che si presenta quotidianamente agli occhi dei residenti di Vaglio Lise, nel popoloso quartiere di via Popilia, una delle zone della città che continua a fare i conti con degrado e incuria.

Vaglio Lise: un’area che versa in condizioni di evidente trascuratezza

Le immagini e le segnalazioni, dei cittadini, dopo quelle della Villa Vecchia, della centralissima Corso Mazzini, anche in questo caso, purtroppo, raccontano di un’area che versa in condizioni di evidente trascuratezza. I marciapiedi danneggiati, gli spazi pubblici appaiono privi di manutenzione e la presenza di rifiuti e veicoli abbandonati contribuisce ad alimentare un diffuso senso di abbandono tra gli abitanti. Una situazione che stride ancora di più se si considera che proprio a ridosso dell’area interessata è destinato a sorgere un nuovo hotel 5 stelle superior, progetto che punta a rappresentare un importante investimento per il territorio. Una struttura che prevede un investimento di circa di 21 milioni di euro.

L’albergo, avrà 15 piani e rappresenterà un’eccellenza e al suo interno saranno realizzata sale congressi, percorsi spa/benessere, nursery, palestre e un ristorante. I lavori sono già iniziati, come testimonia la presenza della gru che svetta sul cantiere, segnale concreto dell’avvio dell’intervento.

I residenti, anche in questo caso rivendicano una maggiore attenzione anche del decoro urbano alla riqualificazione e alla manutenzione della zona. “Non è accettabile convivere con questo degrado mentre si realizza addirittura un hotel cinque stelle superior”, chiosa un residente. Un altro cittadino sottolinea come da tempo siano stati sollecitati interventi per migliorare la zona, senza risultati concreti. “È vero – conclude- che questo stato di cose è anche il frutto dell’inciviltà di alcuni, ma è altrettanto vero che chi è chiamato a vigilare e a garantire il rispetto delle regole dovrebbe intervenire con maggiore efficacia e tempestività”.