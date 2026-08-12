Delicato intervento di chirurgia neonatale, bimba di 2 chili operata con l’equipe Dulbecco-Gaslini

CATANZARO – Una bimba, neonata di appena 2 chilogrammi, affetta da una rara e complessa malformazione congenita dell’apparato digerente con interessamento dell’albero respiratorio, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro.

L’operazione, di elevata complessità, è stata eseguita da un’équipe congiunta composta dagli specialisti della Chirurgia Pediatrica della Dulbecco, guidata dal dottor Giuseppe Stranieri, e dal professor Girolamo Mattioli, direttore della Chirurgia Pediatrica dell’Istituto Gaslini di Genova. Fondamentale anche il lavoro degli anestesisti e dell’équipe della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica, insieme al personale della Dulbecco.

Bimba operata, la collaborazione tra Dulbecco e Gaslini

L’intervento rappresenta il primo importante risultato operativo dell’alleanza tra Dulbecco e Gaslini, costruita attraverso un percorso di collaborazione sviluppato negli ultimi due anni e ora formalizzato. La sinergia punta a portare in Calabria competenze altamente specialistiche nel campo della chirurgia neonatale e pediatrica, riducendo la necessità per le famiglie di affrontare trasferimenti fuori regione.

Il progetto prevede inoltre la presenza periodica degli specialisti genovesi, attività di formazione sul campo e la condivisione delle tecniche più innovative con le équipe calabresi. L’obiettivo è creare un percorso stabile per il trattamento in Calabria di una parte della casistica ad alta complessità.

Per la bimba ora la fase post-operatoria

L’intervento ha richiesto una stretta integrazione tra chirurgia pediatrica, anestesia, neonatologia e personale infermieristico specializzato, con il coinvolgimento coordinato della sala operatoria e della Terapia Intensiva Neonatale. Adesso per la piccola paziente si apre la delicata fase post-operatoria, durante la quale sarà sottoposta a monitoraggio intensivo da parte delle équipe di Chirurgia Pediatrica, Neonatologia e Anestesia. La collaborazione con il Gaslini entra nella sua fase operativa con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza pediatrica ad alta specializzazione e garantire cure sempre più avanzate ai bambini calabresi senza allontanarli dalla propria terra.