Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Denatalità in Calabria: Madeo (PD), presentata una proposta di legge sulla conservazione degli ovociti

Area Urbana
La proposta di legge regionale

Denatalità in Calabria: Madeo (PD), presentata una proposta di legge sulla conservazione degli ovociti

L’obiettivo è contrastare la denatalità in Calabria, e offrire maggiore libertà di scelta alle donne sulla tempistica della maternità

Pubblicato

1 ora fa

il

RENDE – In Calabria, come nel resto del Paese, il calo delle nascite continua a rappresentare una delle emergenze demografiche più rilevanti. A tal proposito la consigliera regionale del Partito Democratico, Rosellina Madeo ha presentato una proposta di legge regionale sulla conservazione degli ovociti.

Denatalità in Calabria

La proposta mira a incentivare e disciplinare la crioconservazione degli ovociti per “fini sociali”, ovvero per permettere alle donne di preservare la propria fertilità anche in assenza di patologie mediche (come ad esempio in vista di trattamenti chemioterapici). L’obiettivo è contrastare la denatalità e offrire maggiore libertà di scelta alle donne sulla tempistica della maternità.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA