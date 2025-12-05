Denatalità in Calabria: Madeo (PD), presentata una proposta di legge sulla conservazione degli ovociti
L’obiettivo è contrastare la denatalità in Calabria, e offrire maggiore libertà di scelta alle donne sulla tempistica della maternità
RENDE – In Calabria, come nel resto del Paese, il calo delle nascite continua a rappresentare una delle emergenze demografiche più rilevanti. A tal proposito la consigliera regionale del Partito Democratico, Rosellina Madeo ha presentato una proposta di legge regionale sulla conservazione degli ovociti.
La proposta mira a incentivare e disciplinare la crioconservazione degli ovociti per “fini sociali”, ovvero per permettere alle donne di preservare la propria fertilità anche in assenza di patologie mediche (come ad esempio in vista di trattamenti chemioterapici). L’obiettivo è contrastare la denatalità e offrire maggiore libertà di scelta alle donne sulla tempistica della maternità.
