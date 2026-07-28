Maxi sistema di depurazione nel Pollino: consegnati i lavori da 26,5 milioni tra Castrovillari, Civita, San Basile e Frascineto

CASTROVILLARI (CS) – Un’opera attesa da 14 anni: dal finanziamento del 2012 ai cantieri di oggi del maxi sistema di depurazione nel Pollino. Il comprensorio volta ufficialmente pagina sul fronte della tutela ambientale e dell’efficientamento della rete idrica. Nell’aula del Consiglio comunale di Castrovillari è stata firmata ed effettuata la consegna formale dei lavori per il maxi-sistema di depurazione comprensoriale, un’opera pubblica imponente dal valore complessivo di 26,5 milioni di euro. L’evento segna il traguardo finale di un iter tecnico e burocratico iniziato nel lontano 2012 con l’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle Acque“. All’epoca il progetto prevedeva un investimento di soli 8 milioni di euro (di cui 2,4 milioni da reperire tramite project financing privato).

Grazie alla riprogrammazione e all’assegnazione di risorse aggiuntive sui fondi FSC 2021-2027 da parte del Governo, la struttura commissariale guidata dal Commissario Unico Fabio Fatuzzo e dal Sub-Commissario Antonino Daffinà, insieme ai tecnici di Sogesid, è riuscita a rimodulare il quadro macroeconomico e ad autorizzare l’appalto del progetto nella sua totalità. Ad aggiudicarsi ed eseguire i lavori sarà il “Consorzio Integra Soc. Coop.”.

Depurazione nel Pollino: 2 nuovi depuratori e 10 impianti di sollevamento

L’intervento punta ad ammodernare radicalmente le infrastrutture fognarie e depurative di quattro Comuni della provincia di Cosenza: Castrovillari, Civita, San Basile e Frascineto. I cantieri avranno una durata massima fissata in 600 giorni. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte la prima cittadina di Castrovillari, Anna De Gaio, e i primi cittadini Alessandro Tocci (Civita), Filippo Quinto Tocci (San Basile) ed Angelo Catapano (Frascineto).

IL PIANO DEGLI INTERVENTI Castrovillari • Completamento della rete fognaria nella zona di San Rocco

• Realizzazione ex novo della rete fognaria per la zona Sud

• Costruzione del nuovo depuratore di Camarelle

• Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione esistente a San Rocco San Basile • Nuova condotta di collegamento tra la fognatura esistente e il depuratore programmato

• Realizzazione ex novo di 1 nuovo depuratore[cite: 3]

• Installazione e riqualificazione di 10 impianti di sollevamento (4 ex novo, 6 ristrutturati) Civita • Adeguamento e ammodernamento dell’impianto di depurazione comunale Frascineto • Adeguamento e ammodernamento dell’impianto di depurazione comunale Durata Cantieri • Massimo 600 giorni complessivi per il completamento di tutte le opere

“Sono grata e riconoscente al sub-commissario Antonino Daffinà e a tutta la sua struttura per la straordinaria attenzione riservata al nostro territorio. Un ringraziamento va anche alla Regione e al presidente Roberto Occhiuto per l’incisività dimostrata nel concretizzare un progetto sbloccato dopo oltre un decennio” ha detto Anna De Gaio, Sindaca di Castrovillari I primi cittadini degli altri centri coinvolti hanno rimarcato come l’opera rappresenti un momento di svolta per la salute dell’ecosistema locale: “Per troppi anni si è soltanto parlato di questo agglomerato senza intercettare i fondi giusti. Oggi diamo risposte concrete che significano, anzitutto, drastica riduzione dell’inquinamento“.

L’impegno delle istituzioni contro le procedure d’infrazione europee

All’incontro era presente anche il consigliere regionale Riccardo Rosa (Noi Moderati), che ha sottolineato il ruolo decisivo della struttura commissariale nel trasformare vecchi finanziamenti bloccati in cantieri operativi. In chiusura, il sub-commissario Antonino Daffinà ha evidenziato la portata strategica dell’intervento nel quadro regionale della gestione delle acque reflue.

“Quando ci siamo insediati negli uffici commissariali la gran parte dei procedimenti era ferma. Oggi tutte le opere assegnate sono state mandate a gara o consegnate. Il maxi-sistema di Castrovillari è l’esempio di questo cambio di passo: portiamo a termine un’opera fondamentale per far uscire la Calabria dalle procedure d’infrazione comunitarie e dare respiro alle aree interne, specialmente sul fronte dello smaltimento dei fanghi. Questo cantiere rappresenta un punto di non ritorno per la provincia di Cosenza, dove siamo attivi su più fronti, da San Giovanni in Fiore a Mongrassano“.