Graziano Di Natale lancia gli Stati Generali della Viabilità, confronto attivo per il futuro dei piccoli Comuni

“Mettere al centro i piccoli comuni significa garantire sicurezza, sviluppo e futuro alle aree interne”. Questo l’obiettivo che ha portato Graziano di Natale a lanciare la proposta “Strade di Comunità – Stati Generali della Viabilità nei Piccoli Comuni” finalizzata alla costruzione di una strategia strutturale e condivisa sulla rete viaria provinciale.

“Nella Provincia di Cosenza oltre il 75% dei Comuni conta meno di 5.000 abitanti. In molti territori montani e collinari, le strade provinciali rappresentano l’unico collegamento con scuole, presìdi sanitari, aree produttive e poli turistici. – spiega Di Natale – Tuttavia, persistono criticità legate alla manutenzione straordinaria, al dissesto idrogeologico e alla carenza di una programmazione pluriennale”.

Stati Generali della Viabilità, gli obiettivi di Graziano Di Natale

L’iniziativa programmatica promossa da Graziano Di Natale propone infatti la convocazione degli Stati Generali della Viabilità, un momento istituzionale di confronto tra Provincia, sindaci dei piccoli comuni, tecnici e ordini professionali, con l’obiettivo di superare le criticità in essere, nonostante i fondi destinati ai piccoli Comuni:

• Realizzare una mappatura digitale completa della rete provinciale

• Definire una graduatoria trasparente delle priorità di intervento

• Redigere un Piano Triennale della Viabilità Minore

• Attivare un tavolo permanente di coordinamento con la Regione Calabria

• Rafforzare il supporto tecnico ai Comuni per l’accesso ai finanziamenti regionali e nazionali

Una proposta per ridurre l’isolamento e aumentare la sicurezza

“La viabilità non è solo asfalto — dichiara Di Natale — ma diritto alla mobilità, sicurezza per le famiglie e condizione essenziale per lo sviluppo economico delle aree interne. Dobbiamo superare la logica dell’emergenza e costruire una programmazione basata su dati, priorità e trasparenza”.

La proposta punta a rafforzare il ruolo della Provincia come cabina di regia e coordinamento territoriale, garantendo un approccio sistemico e non frammentato alla gestione della rete stradale. “Strade di Comunità” si propone, conclude il promotore, “come un impegno concreto per ridurre l’isolamento, aumentare la sicurezza e restituire centralità ai piccoli comuni del territorio provinciale”.