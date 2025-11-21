Diabete e obesità, congresso a Cosenza su nuove strategie di cura: tecnologie digitali e terapie avanzate

COSENZA – Domani, sabato 22 novembre, l’Italiana Hotels di Cosenza, ospiterà il congresso medico su “Novità nella gestione e trattamento di diabete e obesità secondo nuovi standard di cura”. Un evento di grande rilievo scientifico organizzato dal provider Xenia di Francesca Mazza. La responsabilità scientifica è affidata alla dottoressa Annalinda Indrieri, con il supporto della segreteria scientifica della dottoressa Angela Mazza.

Diabete mellito e obesità

«Rappresentano due delle più complesse sfide sanitarie globali», anticipa la Indrieri, ricordando la forte incidenza delle patologie sulla qualità di vita e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari. Le nuove linee guida ADA 2025 e i recenti progressi scientifici hanno infatti introdotto un approccio clinico più integrato, personalizzato e basato sull’evidenza.

Tra le principali novità emergono l’adozione precoce di tecnologie digitali per il monitoraggio e la terapia del diabete, l’integrazione tra i percorsi farmacologici delle due patologie e il ruolo delle nuove classi terapeutiche, come i GLP-1 RA, fondamentali nella gestione del rischio metabolico e cardiovascolare.

Parallelamente, si consolida il contributo multidisciplinare: diabetologi, cardiologi, endocrinologi e medici di medicina generale lavorano insieme per prevenire complicanze cardiovascolari, epatiche e metaboliche.

«L’obiettivo del congresso – sottolinea la Indrieri – è fornire un aggiornamento completo sulle innovazioni terapeutiche, sulle sinergie tra diabete e obesità, e sul ruolo delle nuove molecole nella cardioprotezione». Ampio spazio sarà dedicato all’utilizzo di strumenti digitali e intelligenza artificiale a supporto della pratica clinica e al ruolo strategico della medicina generale nella gestione del paziente cronico complesso.

Il programma prevede sessioni frontali e momenti di confronto tra specialisti del territorio, dell’Università della Calabria e dell’ospedale, con la partecipazione dell’ingegnere Marco Manna, professore ordinario di Informatica dell’Unical e studioso nel campo dell’AI.

L’appuntamento è fissato dalle 8:30 in poi.