Diamante: dopo ore di apprensione Aldo Valente è stato individuato, avvistato da un elicottero

Anziano individuato

L’uomo era sparito ieri sera da Diamante, dalla sua casa in via Panoramica. Le ricerche condotte da Soccorso Alpino della Guardia di finanza e Vigili del fuoco

4 minuti fa

DIAMANTE (CS) – E’ stato avvistato da un elicottero della Guardia di Finanza il sig. Aldo Valente, scomparso ieri, 3 dicembre, intorno alle ore 19 dalla propria abitazione in via Panoramica a Diamante. Tanta nelle ultime ore la preoccupazione visto che l’anziano è affetto da demenza senile.

Il personale del soccorso Alpino della Guardia di finanza, e i sanitari del 118, sono sul posto per le operazioni di recupero. Le ricerche erano iniziate già nella notte, registrando anche l’apprensione dell’amministrazione comunale di Diamante che aveva reso nota la scomparsa. L’uomo è vivo ma non si conoscono ancora le sue condizioni di salute, visto che ha trascorso la notte all’addiaccio.

