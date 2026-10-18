A Diamante il “Campionato Italiano di Rompicapo Meccanici”: creatività, logica e capacità di problem solving

DIAMANTE (CS) – Diamante si prepara a diventare uno dei centri calabresi della sesta edizione del CIRM, il Campionato Italiano di Rompicapo Meccanici, in programma il prossimo 28 novembre. La competizione, dedicata agli appassionati di enigmi e giochi di logica, coinvolgerà diverse sedi tra le province di Cosenza e Catanzaro, offrendo ai partecipanti la possibilità di misurarsi con una sfida originale senza dover raggiungere altre regioni. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 ottobre.

Rompicapo meccanici, 7 enigmi per una sfida tutta da vivere

Nato dall’iniziativa di Hyde, youtuber e divulgatore nel settore dei rompicapo, i cui giochi sono stati pubblicati anche da Giochi Preziosi, e del ricercatore scientifico Cristian Polizziani, il CIRM è cresciuto negli anni fino a diventare un appuntamento capace di riunire persone di età ed esperienze differenti. Il format prevede sette rompicapo meccanici di tipologie e difficoltà diverse, da risolvere nell’arco di due ore.

Non sono richieste competenze specifiche: a fare la differenza saranno l’intuito, l’osservazione, la manualità e la capacità di affrontare i problemi da prospettive inedite.

Sara Vanni: «Non conta essere esperti, ma avere curiosità»

A fare da referente per la sede di Diamante sarà Sara Vanni, docente e autrice, impegnata nell’organizzazione e nella supervisione della prova, ma pronta anche a partecipare in prima persona alla competizione: «l’idea di portare il CIRM a Diamante mi entusiasma perché i rompicapo sono molto più di un semplice passatempo: sono un modo divertente per allenare il ragionamento, imparare a osservare un problema da prospettive diverse e non arrendersi davanti a una difficoltà».

«Mi piace soprattutto il fatto che la gara sia aperta a tutti: non conta essere esperti, ma avere curiosità e voglia di mettersi alla prova». Parole che raccontano lo spirito inclusivo dell’iniziativa, pensata per coinvolgere non soltanto gli appassionati più esperti, ma anche chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo dei puzzle meccanici. La sfida diventa così un’occasione per sperimentare, confrontarsi e scoprire nuove strategie di ragionamento.

Logica e creatività, un’esperienza aperta a tutti

Oltre all’aspetto competitivo, il CIRM punta sulla dimensione ludico-educativa, promuovendo il pensiero logico e la cultura del rompicapo tra bambini, ragazzi e adulti. Osservazione, creatività e ragionamento critico sono infatti abilità che possono trovare applicazione anche nella vita quotidiana, aiutando ad affrontare difficoltà e imprevisti con maggiore flessibilità.

L’appuntamento del 28 novembre rappresenta dunque per Diamante un’opportunità per accogliere un evento che unisce gioco, divulgazione scientifica e socialità, valorizzando al tempo stesso la curiosità e la voglia di imparare. Per conoscere le sedi coinvolte, le modalità di partecipazione e le informazioni sulle iscrizioni, è possibile consultare il sito ufficiale del CIRM – Mechanical Puzzle Competitions e i canali ufficiali CIRM Official. La sfida è lanciata: sette rompicapo, due ore di tempo e una sola regola fondamentale, non smettere di cercare la soluzione.