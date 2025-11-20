Diamante e Paola, doppio sì ai porti: stanziati i fondi dalla Giunta regionale

CATANZARO – Doppio sì ai porti di Diamante e Paola. La Giunta regionale della Calabria, durante l’ultima seduta, ha approvato alcuni provvedimenti che segnano una svolta per lo sviluppo infrastrutturale della costa tirrenica. Su proposta del presidente Roberto Occhiuto, è stato dato mandato al Dipartimento Programmazione di individuare le risorse necessarie per due opere strategiche:

la realizzazione, ristrutturazione e completamento del molo per natanti da diporto del Comune di Diamante ;

la costruzione del nuovo porto turistico di Paola, la “Marina di San Francesco di Paola”.

L’obiettivo è potenziare l’offerta turistica e migliorare i servizi diportistici, rendendo la Calabria un punto di riferimento per il turismo marittimo del Sud Italia. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio stampa regionale, si tratta di interventi inseriti in una più ampia strategia di sviluppo territoriale, basata sulla coesione e sulla riorganizzazione delle infrastrutture portuali. La Regione punta a valorizzare aree a forte vocazione turistica e a creare nuove opportunità economiche lungo la costa tirrenica.

Assestamento del bilancio 2025–2027 e coperture finanziarie

La Giunta ha inoltre deliberato la proposta di legge relativa all’Assestamento del bilancio regionale 2025-2027, che garantirà:

la copertura finanziaria per spese obbligatorie;

l’adeguamento degli stanziamenti ai fabbisogni attuali;

la possibilità di finanziare nuovi interventi, tra cui proprio quelli destinati alle infrastrutture portuali.

Riorganizzazione interna e raccordo con la Conferenza Stato-Regioni

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento dell’organizzazione amministrativa, la Giunta ha definito i dipartimenti responsabili delle comunicazioni tecniche e politiche con:

la Conferenza delle Regioni ,

la Conferenza Stato-Regioni.

Sono stati inoltre approvati indirizzi per migliorare i flussi informativi e rendere più efficiente la partecipazione della Calabria ai tavoli nazionali.

Costituita la Commissione Statistica Regionale

Un altro atto firmato dal presidente Occhiuto riguarda la composizione della nuova Commissione Statistica Regionale, prevista dalla Legge 11/2024. Ne faranno parte rappresentanti di:

Consiglio regionale,

UPI, ANCI, Camere di commercio,

Prefetture, ISTAT,

Università calabresi e AFAM.

La Commissione opererà a costo zero per l’ente.

Semplificazione edilizia: la Calabria adotta i nuovi modelli unificati

Su richiesta del vicepresidente Filippo Mancuso, la Giunta recepisce l’Accordo del 27 marzo 2025 che aggiorna la modulistica edilizia nazionale (SCIA, CILA, Permesso di costruire, SCA).

I Comuni potranno gestire digitalmente tutte le pratiche tramite il portale CalabriaSUE, rendendo più rapido l’intero iter edilizio.

20 milioni per la digitalizzazione sanitaria e 2,5 milioni per i beni confiscati

Gli assessori Marcello Minenna e Antonio Montuoro hanno proposto l’individuazione dei fondi dedicati a due settori strategici:

20 milioni per la digitalizzazione del sistema informatico sanitario;

2,5 milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le risorse saranno allocate sui rispettivi Assi del POC 2014–2020 attraverso una riprogrammazione finanziaria.

Stanziamenti per mobilità e trasporti: 18 milioni in bilancio

Tra le misure approvate, anche l’iscrizione in bilancio di 18 milioni di euro, destinati a:

miglioramento del trasporto collettivo (15 milioni),

sviluppo della mobilità sostenibile (3 milioni).

Inoltre, sono stati immessi in bilancio 4 milioni di euro assegnati dal Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio per il progetto di reingegnerizzazione dei processi amministrativi.

La seduta della Giunta regionale segna un passo decisivo verso:

il rilancio dei porti di Diamante e Paola ,

la semplificazione amministrativa,

la digitalizzazione dei servizi,

il potenziamento della mobilità e della programmazione territoriale.

Si tratta di interventi che puntano a rafforzare il ruolo della Calabria nel turismo marittimo e nella gestione moderna dei servizi pubblici.