Diamante capitale del futsal femminile con la Tuttocampo Cup: 50 squadre e 400 atlete

DIAMANTE (CS) – Sarà una grande festa dello sport a Diamante, dove prende il via oggi, 30 aprile, la settima edizione del “Tuttocampo Cup Sud Italia”, torneo femminile di calcio a 5 che si concluderà il 3 maggio. L’evento registra numeri importanti: 50 squadre iscritte, circa 400 atlete e cinque campi distribuiti in quattro diverse location. Attesi anche oltre 200 accompagnatori tra tecnici, dirigenti e familiari, con un significativo impatto sulle strutture ricettive locali.

Tuttocampo Cup a Diamante: sport e promozione del territorio

Il torneo, promosso dal Centro Sportivo Educativo Nazionale e organizzato dall’associazione “22 Pazzi Eventi ETS”, si svolge con il patrocinio della Provincia di Cosenza e del Comune di Diamante. Negli anni la manifestazione è diventata uno degli appuntamenti turistico-sportivi più rilevanti del Sud Italia, capace di unire competizione e valorizzazione del territorio, nel segno di inclusione, aggregazione e condivisione.

Otto categorie e quattro location di gioco

Le squadre si sfideranno fino a domenica in otto categorie: cinque dedicate ai club e tre alle rappresentative regionali, dalle Under 10 fino alla categoria Open. Le partite si disputeranno in diverse strutture cittadine: Hotel dei Focesi, Lido Ipanema, Palestra dell’IISS Diamante e Centro Sportivo “The Legend”. Tra le protagoniste anche la ASD Diamante Caselli-Pascale, allenata da Orazio Costa.

La squadra farà il suo debutto il 1° maggio alle ore 11:30 contro lo Sporting Arechi di Salerno, per poi affrontare alle 13:30 il CUS Unical Rende. Terzo match della fase iniziale previsto alle 18 contro il Città di Gaggi, Messina. Capitana della formazione è Eleonora Mandaliti.

Già dalla serata del 30 aprile alcune atlete della squadra locale saranno impegnate nella rappresentativa regionale guidata da Giovanna Postorino. Per il quinto anno consecutivo, sarà ancora Eleonora Mandaliti a indossare la fascia di capitano della rappresentativa Calabria, confermandosi punto di riferimento del movimento femminile.