“Diamante Oltre lo Sport 2026”: la pratica sportiva diventa motore dell’inclusione e abbatte le barriere

DIAMANTE (CS) – Tutto pronto nella città dei murales per la seconda edizione di “Diamante Oltre lo Sport 2026″ in programma nel prossimo fine settimana. Lo sport come linguaggio universale, capace di superare i confini, integrare le diversità e costruire ponti di solidarietà. È questo il cuore pulsante della manifestazione che tornerà ad animare la “Perla del Tirreno” il prossimo 2 e 3 maggio. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dall’associazione “La Casa dei Colori“ con il prestigioso patrocinio del Comune di Diamante, del CONI Calabria, della FISDIR, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e la collaborazione di numerose realtà associative locali.

Sabato 2 Maggio: Il Convegno Istituzionale

Il sipario sull’evento si alzerà sabato 2 maggio, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare “E. Caselli” di Palazzo di Città. L’incontro, moderato dalla giornalista Rossella Pagano, vedrà la partecipazione delle massime autorità cittadine, tra cui il Sindaco Achille Ordine, il Presidente del Consiglio Comunale Mariano Casella, l’Assessore al Welfare Micaela Belcastro e il Garante della disabilità Maria Delia Mele.

Il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi tecnici e sociali di esperti del settore paralimpico e dell’associazionismo, come Deborah Granata (CIP Cosenza), Stefano Muraca (Fisdir Calabria), Luigi Iorio (FIGC Paralimpica), Gigi Lupo (“Calcia l’Autismo”) e Benedetta Perrone (“La Casa dei Colori”). Un momento di confronto arricchito dalle preziose testimonianze dirette degli atleti.

Domenica 3 maggio: lo sport in piazza sul lungomare

La giornata di domenica sarà invece interamente dedicata all’azione. A partire dalle 9.30, il Lungomare Fabiani-Mancini si trasformerà in un villaggio sportivo a cielo aperto. I visitatori potranno assistere a gare di biathlon, dimostrazioni di calcio, tennis, volley e basket e spettacoli di danza e premiazioni finali. L’obiettivo è trasformare il lungomare in un simbolo di accessibilità, dove ogni disciplina diventa un’opportunità di crescita e di abbattimento delle barriere fisiche e mentali.

Diamante Oltre lo Sport 2026: le parole di Mariano Casella

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Consiglio Comunale, Mariano Casella, che ha sottolineato l’importanza civile dell’iniziativa: «Questa manifestazione celebra l’incontro e la condivisione. Il titolo scelto è emblematico: vogliamo una società equa che agisca senza barriere e valorizzi il rispetto reciproco. Ringrazio gli organizzatori de “La Casa dei Colori” e tutti i volontari che rendono Diamante un esempio positivo di comunità aperta e accogliente. Invito tutti a partecipare numerosi».