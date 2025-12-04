Segnala una notizia

Diamante: ore di apprensione per la scomparsa di Aldo Valente, affetto da demenza senile

Tirreno

E’ sparito ieri sera da Diamante, dalla sua casa in via Panoramica. Vigili del fuoco e soccorso alpino impegnati nelle ricerche

Pubblicato

7 secondi fa

il

Diamante - Aldo Valente scomparso 01

DIAMANTE (CS) – Sono in corso a Diamante le ricerche del sig. Aldo Valente, scomparso ieri, 3 dicembre, intorno alle ore 19 dalla propria abitazione in via Panoramica. L’uomo è affetto da demenza senile, e per questo motivo la sua scomparsa desta grande preoccupazione.

Le ricerche sono iniziate già nella notte e vedono impegnati il Soccorso alpino Gdf e i Vigili del Fuoco al lavoro per individuare l’uomo nel più breve tempo possibile. Chiunque avesse informazioni o dovesse avvistare Valente è pregato di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per consentire il rapido ritrovamento e garantire la sicurezza della persona scomparsa.

