Diamante, il sindaco scende in spiaggia e si confronta con i turisti: «Acque in salute, nessun allarmismo»

DIAMANTE (CS) – «Questa mattina ho scelto di andare in spiaggia per incontrare, ascoltare e parlare con i tanti turisti che hanno scelto Diamante, il nostro mare e le nostre spiagge per vivere questi giorni d’estate». È quanto dichiara il Sindaco di Diamante, Achille Ordine, che ha percorso la spiaggia della cittadina tirrenica, senza proclami, senza appuntamenti, per confrontarsi con i turisti. «Negli occhi di chi arriva da lontano c’è qualcosa che sentiamo forte: c’è la fiducia che ci viene affidata quando qualcuno sceglie il nostro paese per trascorrere qui una parte delle proprie vacanze, dei propri giorni più belli. Per questo ho voluto confrontarmi direttamente con loro – spiega il Sindaco Ordine.

Il sindaco Ordine rassicura i turisti: “Acque in buona salute”

«Ascoltare le loro impressioni, raccogliere le loro esigenze, rispondere alle loro domande e, soprattutto, rassicurarli sulla qualità delle nostre acque e sulla bellezza dei nostri luoghi». Sull’attività di monitoraggio del mare rimarca: «In questi giorni ARPACAL sta svolgendo un’importante e puntuale attività di monitoraggio lungo il litorale tirrenico, attraverso sopralluoghi, campionamenti e analisi microbiologiche.

I controlli effettuati negli ultimi giorni hanno restituito un quadro assolutamente confortante, confermando l’ottimo stato di salute del nostro mare ed evidenziando come alcune scie e schiume oggetto di segnalazione siano riconducibili a fenomeni naturali, legati a fioriture algali e alla presenza di sostanza organica naturalmente presente nell’ambiente marino – continua il Primo cittadino. È chiaro che ogni situazione debba essere verificata con attenzione, attraverso dati, controlli e analisi.

Senza mai abbassare la guardia, ma anche senza creare inutili allarmismi. Perché la tutela del nostro mare passa innanzitutto dalla conoscenza, dal monitoraggio e dalla capacità di dare risposte alle persone». Quello di oggi non è un appuntamento isolato, come annuncia il Sindaco Ordine: «Continueremo a farlo nei prossimi giorni, incontrando i nostri turisti sulle altre spiagge del territorio. Perché esserci, ascoltare e rassicurare chi ha scelto Diamante significa anche prendersi cura della fiducia che ci è stata affidata».