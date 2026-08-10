“Tirreno d’AMare Festival”, doppio appuntamento con la pianista Giusy Caruso a Diamante

DIAMANTE (CS) – Il Tirreno d’AMare – Festival dei Sensi: Musica, Arte, Cultura, Benessere e Tour Esperienziali nasce da un’idea di Giusy Caruso, pianista, artista e ricercatrice cosentina residente a Bruxelles e direttore artistico della manifestazione. Un progetto che mette insieme discipline diverse con l’obiettivo di trasformare la cultura e la musica in strumenti di valorizzazione del territorio.

L’intento del festiva è «di svolgere un’azione concreta nel rispetto, nell’amore e nella cura del patrimonio culturale e del paesaggio naturale dell’alto tirreno cosentino, in particolare della Riviera dei Cedri, luogo di antichi splendori storici e più moderne espressioni, contribuendo così a restituire ai turisti e vacanzieri l’affascinante volto artistico e autentico della Calabria e generare consapevolezza e gioia dell’arte e benessere collettivo».

La manifestazione, partita il 24 luglio e in programma fino al 23 agosto, propone oltre 20 appuntamenti tra concerti, arte, cultura, momenti di confronto, benessere e tour esperienziali. Ospite della trasmissione “Fatti Vivi” di RLB, Caruso ha spiegato l’origine del nome e della filosofia del progetto: «Quando torno da Bruxelles, perché vivo a Bruxelles, sono qui d’estate, nei luoghi della riviera dei Cedri, voglio prendermi cura del territorio, quindi amare il territorio. E quindi questa è stata la motivazione di questo festival che mette insieme musica, arte, cultura, benessere e tour esperenziali».

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Diamante, doppio appuntamento con Giusy Caruso

Dopo i primi eventi il festival si prepara al prossimo appuntamento. Domani, 11 agosto, sarà proprio Giusy Caruso la protagonista di un doppio evento nel centro storico di Diamante, entrambi a ingresso libero. «Domani in particolare ci sarà un doppio appuntamento nel cuore del Centro Storico di Diamante, uno alle 19, quindi su ogni al tramonto, un breve avant concert, e poi alle ore 22 e 30 invece in candlelight, quindi sarà molto suggestivo, con dei brani al pianoforte che saranno ispirati anche dalla cornice splendida di Diamante».

La scelta dei luoghi rappresenta uno degli elementi centrali del progetto: «uno degli obiettivi del festival è anche quello di mettere in luce, il risalto, anche in luce visto che utilizziamo le candele in questo senso, i luoghi della Riviera dei Cedri». Un percorso che punta a fare dei luoghi del territorio parte integrante dello spettacolo.