Diamante, traversine ferme da mesi in stazione. Italia Nostra: «Da rimuovere, nocive per la salute»

DIAMANTE (CS) – Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino denuncia la presenza nell’area della stazione ferroviaria di Diamante di quattro cataste di traversine dismesse in legno impregnato. Il gruppo spiega di essere stato contattato dai cittadini preoccupati per una situazione che va avanti da diversi mesi.

caso analogo proprio presso la stazione ferroviaria di Diamante risoltosì poi con la rimozione di tutte le traversine. Ora il problema incredibilmente si ripete con grave preoccupazione e pericolo da parte dei cittadini residenti nei paraggi" dicono dall'associazione dell'Alto Tirreno Cosentino. Il problema, spiega Italia Nostra tramite i suoi canali social , è stato già presentato alle autorità nel luglio scorso "senza ottenere alcun risultato e riscontro". Non è la prima volta che l'Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione si trova davanti ad un problema del genere. "Il 03 aprile 2023 avevamo denunciato un

Perchè le traversine nella stazione di Diamante sono pericolose

impregnate con preservante a base di creosoto non più utilizzabili nella struttura ferroviaria e vanno qualificate come rifiuti. Per effetto della decisione numero 2000/532/CE entrata in vigore il 18 gennaio di 2002 – spiega Italia Nostra – le traversine ferroviarie in legno sono state identificate con il codice CER 17.02.04, legno contenente sostanze pericolose". "E' bene ricordare – dice Italia Nostra spiegando nel dettaglio il problema che spesso si ripete – che le traversine in legno sono presumibilmente quelle

“L’attribuzione di pericolosità è in funzione della sua ecotossicità H14. Tali traversine sono appunto a poca distanza dalle abitazioni dei cittadini che hanno richiesto il nostro intervento e ciò desta preoccupazione perché le stesse contenendo sostanze pericolose tossiche possono essere molto nocive per la salute umana”.

Le richieste di Italia Nostra

Per questo motivo l’associazione ha chiesto alle Ferrovie e alle autorità territoriali competenti di “effettuate con assoluta urgenza le opportune verifiche di competenza presso il sito interessato che rientra nel perimetro della stazione ferroviaria di Diamante e se ne chiede eventualmente la immediata rimozione e trasferimento in un luogo di smaltimento o di stoccaggio idoneo”.