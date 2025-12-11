“Diamoci la zampa”: a Morano Calabro l’iniziativa anti randagismo e per la tutela del benessere animale

MORANO CALABRO (CS) – L’Amministrazione Comunale di Morano Calabro, tramite l’assessore Marisa Di Maria, promuove per domani, venerdì 12 dicembre, un importante appuntamento di cittadinanza attiva denominata “Diamoci la zampa“, giunta alla seconda edizione. L’iniziativa mira a stimolare un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e a sensibilizzare tutti sull’urgenza di sviluppare una relazione armoniosa tra la comunità umana, il mondo animale e l’ecosistema.

L’evento, che avrà inizio alle 9.30 nel Piazzale San Bernardino, costituisce un momento rilevante nell’ambito del benessere animale, offrendo, tra l’altro, l’opportunità ai proprietari di regolarizzare l’iscrizione dei propri cani all’apposita Anagrafe, primo passo nella lotta al randagismo nonché azione indispensabile per la sicurezza e la tracciabilità degli animali d’affezione.

Sarà presente il dottor Tullio Tommaso, medico veterinario dell’ASP Cosenza e Responsabile del settore Randagismo per il Distretto di Castrovillari. L’importo fissato per la registrazione è di € 18,75 per ogni esemplare.

«A distanza di pochi mesi dal primo intervento di sensibilizzazione riguardante l’annosa problematica del randagismo, continuiamo a coinvolgere la comunità nell’intento di renderla più consapevole e maggiormente orientata a incrementare prossimità e rispetto per ogni essere vivente e per l’ambiente che ci ospita» affermano il sindaco Mario Donadio e l’assessore Marisa Di Maria.

«L’identificazione degli amici a quattro zampe – aggiungono i due amministratori – non si configura come freddo adempimento burocratico per i proprietari, ma vuol essere una prassi di civiltà e responsabilità che da qui in avanti interessi l’intera società. Invitiamo pertanto i residenti a partecipare, portando i propri cani, fedeli compagni di vita, dimodoché si possa contribuire insieme a questo percorso di crescita e di difesa degli animali e del territorio»