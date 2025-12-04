Operativa la Cartella Clinica Elettronica, completata la digitalizzazione dei DEA in Calabria

CATANZARO – Piena operatività della Cartella Clinica Elettronica grazie ad un investimento di oltre 54 milioni di euro. La Regione Calabria annuncia di aver completato la digitalizzazione degli 11 Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello presenti nelle Aziende sanitarie calabresi. Il risultato, formalizzato con il decreto n. 18419 del 3 dicembre 2025, consente alla Calabria di raggiungere pienamente uno dei target europei previsti dalla Missione 6 Salute.

Le certificazioni internazionali HIMSS, inviate alle Aziende del servizio sanitario regionale e raccolte nel decreto del settore “Edilizia sanitaria e investimenti tecnologici”, attestano un significativo incremento del livello di maturità digitale delle strutture sanitarie. Il sistema sanitario regionale compie così un passo decisivo verso l’integrazione di tecnologie avanzate, necessarie per migliorare tempestività, sicurezza e qualità delle cure.

Cartella Clinica Elettronica (CCE) in tutte le Aziende sanitarie

Grazie a un investimento complessivo di oltre 54 milioni di euro, la Regione ha avviato un vasto programma di modernizzazione tecnologica, dotando gli ospedali calabresi di nuovi sistemi informativi e integrando le diverse piattaforme già in uso.

Tra i principali risultati figura la piena operatività della Cartella Clinica Elettronica (CCE) in tutte le Aziende sanitarie, con una progressiva estensione prevista nei prossimi mesi a tutti i reparti e ambulatori della rete ospedaliera.

«Fino a qualche anno fa c’era il deserto, e le aziende sanitarie erano sprovviste persino di un collegamento a internet; oggi possiamo dire di avere una rete digitalizzata – afferma Gandolfo Miserendino, direttore generale di Azienda Zero. – Tanto resta ancora da fare, ma tanto è stato fatto e continuiamo a lavorare in questa direzione». Gli interventi hanno coinvolto tutti gli ospedali della Calabria, contribuendo a un cambiamento strutturale che segna un traguardo strategico per la sanità regionale.